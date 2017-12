Financial Times: Cum va fi lumea în 2018; Evoluţiile probabile pe plan politic şi economic pe mapamond

Sursa: jurnal.md/Mediafax Foto: Hepta 31.12.2017 17:22

Preşedintele SUA, Donald Trump, va adopta în 2018 o serie de măsuri protecţioniste care riscă să genereze conflicte comerciale, dar republicanii riscă pierderea majorităţii în Camera Reprezentanţilor, cred analiştii FT, anticipând şi alte evoluţii, în Uniunea Europeană şi în alte zone ale lumii.



"Echipa de analişti a cotidianului Financial Times a anticipat destul de precis evoluţiile pentru 2017. Dar nu a fost perfect. (...) În total, FT a răspuns corect la 15 dintre cele 19 întrebări privind evoluţiile pentru 2017", scriu editorialiştii, înainte de a formula previziuni pentru anul 2018.



La întrebarea dacă Theresa May va rămâne prim-ministru al Marii Britanii în 2018, analistul Sebastian Payne a răspuns: "Da. Doamna May şi-a pierdut cea mai mare parte a autorităţii prin convocarea alegerilor anticipate. (...) Dar asigurarea acordului pe tema Brexit îi conferă siguranţa locului de muncă pe termen scurt. Deci, până la finalizarea procedurii Brexit în 2019, ori până la apariţia unei variante alternative atrăgătoare, Partidul Conservator o va menţine în funcţie (...)."



Economia britanică va avea cel mai lent ritm de creştere din Grupul G7? "Nu. Sigur că acest lucru este posibil, dar, cu noroc, Theresa May s-a asigurat că Marea Britanie nu va cădea într-o prăpastie în cazul în care nu va ajunge la niciun acord privind viitoarele relaţii comerciale cu UE în 2019", explică analistul Martin Wolf.



Va reuşi preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, să obţină angajamentul cancelarului Germaniei, Angela Merkel, pentru crearea unui buget al zonei euro?



"Nu. Angela Merkel probabil va accepta un mic fond de investiţii pentru zona euro, dar acest lucru nu va fi la amploarea ambiţiilor preşedintelui Franţei. Emmanuel Macron vrea un plan pentru crearea unui buget care să reprezinte câteva procente din PIB-ul zonei euro, sub coordonarea unui ministru de Finanţe şi cu măsuri de atenuare a şocurilor economice. Angela Merkel ar fi tentată să accepte, dar are o poziţie politică slăbită după scrutinul legislativ federal şi nu va putea impune o astfel de hotărâre electoratului său preponderent sceptic", preconizează specialista Anne-Sylvaine Chassany.



Editorialistul Courtney Weaver consideră că Partidul Democrat din SUA va obţine majoritatea în Congres după scrutinul legislativ parţial programat în 2018.



În acest context, jurnalistul Edward Luce crede că este posibil ca democraţii să iniţieze procedurile pentru demiterea preşedintelui SUA, Donald Trump, un politician republican. "Democraţii vor prelua controlul în Camera Reprezentanţilor în urma scrutinului parţial din noiembrie 2018. Chiar dacă oficial nu vor avea prerogativele necesare până în ianuarie 2019, nu vor pierde vremea, ci vor pregăti documentaţia în Comisia Judiciară a Camerei Reprezentanţilor" pentru lansarea procedurii destituirii preşedintelui Donald Trump, explică Edward Luce.



Va declanşa Donald Trump un conflict comercial cu Administraţia din China? "Da, în 2018, preşedintele Trump va respecta retorica protecţionistă din campania electorală prin implementarea unor măsuri punitive contra Chinei", explică expertul Gideon Rachman, menţionând problemele din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, din industria oţelului şi aluminiului. "Preşedintele SUA, stimulat de echipa de consilieri în relaţii comerciale, probabil va ordona o serie de măsuri de retorsiune, inclusiv taxe speciale. Depinde de China dacă aceste lucruri vor declanşa sau nu un război comercial. Decizia Chinei de a impune măsuri simetrice sau de a reclama Statele Unite la Organizaţia Mondială a Comerţului va semnala începerea ostilităţilor", subliniază Gideon Rachman.



Analistul Jamil Anderlini preconizează că, în 2018, valoarea Produsului Intern Brut din China va avea, cel puţin oficial, o creştere de peste 6,5%. "Da, creşterea va fi, chiar dacă nu la nivelul PIB-ului real. Speculaţiile privind adevărata valoare de creştere a PIB-ului din China, spre deosebire de prognozele oficiale, au dat naştere unei industrii a economiştilor. Cifrele oficiale riscă să genereze erori, fiind stabile şi serene din cauza presupuselor manevre de imagine efectuate de autorităţile chineze; astfel, cifrele sunt aranjate astfel încât să atingă ţintele de creştere economică. Prin urmare, chiar dacă creşterea economică va oscila în 2018, rata oficială va fi, aproape sigur, peste ţinta programată de 6,5%", explică Jamil Anderlini.



Specialistul Robin Harding nu crede că Banca Japoniei va înăspri politicile monetare în 2018, deşi probabil vor fi implementate unele măsuri, în funcţie de inflaţie.



Referindu-se la situaţia din India, analistul Amy Kazmin crede că premierul Narendra Modi ar putea recurge în continuare la experimente economice neortodoxe. În perspectiva alegerilor generale din 2019, Narendra Modi ar putea încerca în continuare să îşi consolideze imaginea de lider determinat, prin acţiuni anticorupţie şi prin măsuri dure contra indivizilor bogaţi care îşi ascund averile, explică Amy Kazmin.



"Va ajunge barilul de petrol să depăşească în 2018 preţul de 70 de dolari?"



"Da. Problemele privind resursele şi factorii de risc la nivel geopolitic probabil vor persista, pe fondul limitelor de producţie stabilite de ţările care sunt mari exportatori. Dar, dacă preţurile vor reuşi să se menţină la 70$ sau vor depăşi acest prag, acest lucru depinde de intenţia Rusiei de a susţine în continuare efortul Arabiei Saudite de diminuare a producţiei în contextul creşterii, în SUA, a exploatării resurselor de şist. Alţi participanţi la acest efort coordonat au, de asemenea, nevoie să respecte acordul, ale cărui stimulente îşi diminuează valoarea pe măsură ce guvernele culeg recompensele creşterii preţurilor", explică analistul Anjli Raval.