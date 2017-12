Maria Ciobanu a anunţat că se va retrage din politică: „Actualul Parlament nu reprezintă cetăţenii, ci o brigadă de hoţi”

Unul dintre cei mai înverşunaţi critici ai actulei guvernări se retrage din politică. Legislatoarea PLDM, Maria Ciobanu, a anunţat că 2018, atunci când expiră mandatul actualului Parlament, va fi ultimul său an de activitate politică.



„Anul 2017 a fost pentru mine unul de dezamăgiri profunde, de constatare că politicienii trăiesc într-o altă dimensiune, că politica este murdară, pentru că prea mulţi dintre acei „aleşi” de cei mulţi sunt murdari. 2018 va fi ultimul an în care voi mai fi în politică. M-am schimbat atât de mult încât sunt momente în care nu mă mai recunosc. Am ajuns să cred în sinceritatea a câţiva oameni, îi pot număra pe degete, pe care îi ştiu de o viaţă. În rest, au fost doar nişte însoţitori pasageri prin viaţă, pe care nu i-am cunoscut niciodată cu adevăratelea. Cu acei în care am crezut şi pe care îi credeam prieteni nici nu mă mai salut... S-au vândut... moldoveneşte sau de frica lui Plaha tac molcom”, afirmă Maria Ciobanu.



În opinia legislatoarei PLDM, actualul Parlament nu reprezintă cetăţenii Republicii Moldova, după migrările care au schimbat total configuraţia legislativului decisă de cetăţeni în urma alegerilor din 2014.



„Aştept expirarea mandatului de deputată ca pe o izbăvire. Actualul Legislativ nu reprezintă cetăţenii, ci o Brigadă de hoţi care a cumpărat tot ce era de vândut, iar ce nu a putut cumpăra a luat prin şantaj, scheme frauduloase sau cu hapca. Voi avea nevoie de mult timp pentru a reveni la ceea ce eram odată: om care trăieşte printre oameni, nu printre hiene, care sunt gata să te sfâşie din simplul motiv că nu eşti ca ei”, a conchis Maria Ciobanu.