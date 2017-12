Platforma DA îndeamnă la proteste masive după publicarea trunchiată a sintezei Kroll: „Până nu schimbăm clasa politică, nu o să-i găsim pe cei care au furat şi nici nu vom putea recupera banii”

Sinteza Raportului Kroll 2, publicată tocmai în preajma sărbătorilor de iarnă pentru a-i minimaliza impactul, înşeală aşteptările cetăţenilor, atât prin costurile suportate şi omisiunea unor faze importante ale furtului secolului, dar în principal prin faptul că nu dezvăluie beneficiarii reali ai devalizării sistemului bancar.



Este opinia Platformei Demnitate şi Adevăr care îndeamnă societatea civilă şi cetăţenii să reia protestele în stradă pentru a determina guvernarea să publice raportul complet, inclusiv capitolele despre beneficiarii reali ai jafului secolului.



Potrivit reprezentanţilor formaţiunii, această sinteză selectivă nu face decât să întărească doar câteva concluzii importante făcute şi pe baza raportului Kroll 1, publicat de guvernare sub presiunea protestelor masive organizate de Platforma Demnitate şi Adevăr, inclusiv faptul că jaful secolului a fost protejat şi stimulat la cel mai înalt nivel de stat. Or, toate operaţiunile privind convertirea şi sustragerea banilor din sistemul bancar s-au produs pe fundalul inacţiunii totale a BNM, CNA, PG şi SIS, partajate politic, subordonate PD sub controlul personal al lui Vladimir Plahotniuc, susţin membrii Platformei DA.



„Unealta principală a beneficiarului celei mai mari crime economice din istoria Moldovei este Ilan Şor. Prin intermediul celor 77 de companii care îi aparţineau, în perioada 2011-2014 au fost spălate circa 2,9 mlrd. lei şi sustrase din Banca de Economii, Banca Socială şi Unibank cumulativ în formă de credite frauduloase 1,14 mlrd. de dolari sau aproximativ 15% din PIB. Jaful secolului a fost protejat şi stimulat la cel mai înalt nivel de stat. La 7 noiembrie 2014, la insistenţa lui Andrian Candu şi Dorin Drăguţan, Guvernul Leancă a aprobat în regim secret hotărârea care prevedea oferirea garanţiilor de stat în valoare de 9,5 mlrd. lei Băncii Naţionale în vederea acordării creditelor celor trei bănci, încă nedevalizate la acea dată. Un aspect important pentru a fi reţinut de către procurori, dar ignorat până în prezent, e şi faptul că în mod premeditat, oferirea garanţiilor de stat nu a fost condiţionată prin instaurarea unei administraţii speciale de stat în băncile menţionate. În paralel, până la 26 noiembrie 2014 Banca de Economii a oferit credite în suma cumulativă de 838,5 mln. dolari, iar din Banca Socială au fost extrase mijloace financiare în suma cumulativă de 956 mln. dolari. Abia după finalizarea acestor operaţiuni de devalizare a băncilor, Banca Naţională a dispus desemnarea administraţiei speciale la cele trei bănci”, a declarat liderul Platformei DA. Andrei Năstase.



Membrii Platformei DA consideră că această crimă fără precedent nu ar fi fost posibilă fără înţelegerea întregii clase politice realizată de şefii partidelor aflate la guvernare, care în perioada respectivă controlau oficial şi neoficial toate instituţiile publice din ţară.



Aceştia îndeamnă procurorii oneşti să iniţieze urmărire penală pe marginea elaborării şi aprobării hotărârii Guvernului care a facilitat devalizarea sistemului bancar, cu tragerea la răspundere a lui Andrian Candu, Iurie Leancă, Dorin Drăguţan, Anatol Arapu şi Oleg Efrim, în calitate de persoane care au promovat şi au contrasemnat acest act normativ, dar şi a funcţionarilor BNM, CNA şi SIS, responsabili pentru supravegherea activităţii băncilor şi securitatea economică pe parcursul anului 2014.



Platforma DA îndeamnă societatea civilă să reia protestele pentru a pune presiune pe guvernare astfel încât procesul judiciar împotriva lui Ilan Shor să fie finalizat cât mai urgent, cu deschiderea tuturor şedinţelor Curţii de Apel, precum şi pornirii unui real proces de urmărire penală şi sancţionare a beneficiarilor furtului cu recuperarea neîntârziată de la aceştia a miliardelor furate.



„Având în vedere că cei de la Kroll sunt plătiţi din banii populaţiei, societatea este în drept să ceară de la această guvernare publicarea informaţiilor despre beneficiarii reali şi tragerea la răspundere a tuturor demnitarilor de stat care au coordonat, organizat şi au închis ochii la acest jaf fără precedent. Iată de ce protestele societăţii civile, apelarea la partenerii externi, toate aceste acţiuni urmează să se producă ca cetăţenii să cunoască cine a furat banii. Până nu facem schimbări la nivel politic, nu o să-i găsim pe cei care au furat şi nici nu vom găsi banii furaţi”, a menţionat vicepreşedintele Platformei DA, Alexandru Slusari.



„Se încearcă o nouă crimă naţională. Furturile aşa cum au fost până acum vor continua, pentru că din păcate RM nu are instituţii care să lupte pentru drepturile cetăţenilor. Dacă nu vom ieşi din nou la proteste, chiar dacă am obosit, o altă armă paşnică nu avem. Proteste de durată care ar demonstra atât guvernării, cât şi partenerilor externi că cetăţenii nu acceptă cea ce se întâmplă. Ultimele schimbări de la Guvern demonstrează că se pune la cale o nouă crimă. Revenirea la Guvern a unor penali şi bănuiţi că au comis acea crimă ar trebui să fie un semnal de alarmă”, a spus şi secretarul Platformei DA, Chiril Moţpan.



În cadrul conferinţei de presă, membrii Platformei Demnitate şi Adevăr şi-au reiterat angajamentul privind adoptarea după accederea la putere a Legii lustraţiei extinse vizând judecătorii, procurorii, funcţionarii de rang înalt şi politicienii corupţi implicaţi în furtul şi spălarea a zeci de miliarde de dolari, cu aplicarea faţă de aceştia a mecanismului de confiscare extinsă a averilor dobândite ilicit.