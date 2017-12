Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică şi-a mărit bugetul cu 40 la sută faţă de anul trecut

În primul an de autonomie financiară, Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică şi-a mărit bugetul cu 40 la sută faţă de anul trecut. Astfel, cheltuielile preconizate de instituţie în 2018 vor constitui peste 62 de milioane de lei. Şeful ANRE, Tudor Copaci, neagă că banii vor fi alocaţi pentru creşteri salariale sau alte beneficii pentru angajaţi şi explică majorarea prin faptul că agenţia va prelua şi atribuţiile Inspectoratului Energetic de Stat.



Bugetul Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică prevede 57,8 milioane de lei la capitolul venituri şi cheltuieli de peste 62 de milioane.



Iar pentru a fi mai convingător, Tudor Copaci a dat asigurări că angajaţii agenţiei nu vor avea beneficii suplimentare de pe urma măririi bugetului.



Chiar şi aşa, cert este că bugetul ANRE a crescut considerabil în ultimii cinci ani. De la peste 18,9 milioane de lei în 2012, cheltuielile instituţiei au ajuns la 44 de milioane în 2017. Până acum, bugetul ANRE era stabilit de Guvern, iar din acest an, structura a trecut la autonomie financiară. Menţionăm că salariile conducerii agenţiei au constituit anterior subiect de dispută în societate. Din declaraţiile de avere reiese că, acum doi ani, leafa lunară a unuia dintre directorii întreprinderii, Sergiu Ciobanu, era de peste 68 de mii de lei, iar ceilalţi trei membri ai Consiliului de Administraţie erau remuneraţi cu 58 de mii pe lună. Directorul general al ANRE, Tudor Copaci, a fost ales în primăvara acestui an, astfel că declaraţia sa de avere va fi prezentată abia în 2018.