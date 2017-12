Care este următorul bitcoin? Criptomoneda care a crescut anul acesta cu 7000%

Investitorii în criptomonede speră că minunea se va întâmpla şi a doua oară, în contextul în care bitcoin a crescut fulminant în ultima perioadă, fapt ce încurajează migraţia către alte criptomonede, relatează The Wall Street Journal.



Aşa-numitele altcoins – alternativele la Bitcoin – au înregistrat o creştere de asemenea, odată cu bitcoin. Cel mai mult a ieşit în evidenţă moneda litecoin, care a înregistrat o creştere de 60% doar miercurea trecută, ajungând să fie tranzacţionată la suma record de 341,72 de dolari, conform coinmarketcap.com



Evoluţia litecoin este fantastică. La începutul anului, aceasta era tranzacţionată cu 4,33 dolari, iar la începutul lunii decembrie, aceasta avea valoare de 88 de dolari. În timp ce bitcoin are o creştere de 1.600% anul acesta, litecoin înregistrează o creştere de 7000%.



Universul criptomonedelor are o valuare de piaţă totală de aproximativ 600 de miliarde de dolari. Bitcoin deţine în acest moment cea mai mare parte din aceasta – 323 de miliarde de dolari, dar există câţiva competitori demni de luat în serios, în special litecoin datorită trendului ascendent notabil.



Urmatoarele criptomonede ca valoare sunt Ethereum – 71 mld. dolari, Ripple – 29 mld. dolari, Bitcoin Cash – 32 mld. dolari şi litecoin ce a atins valoarea de 17,6 miliarde de dolari.



Legat de ascensiunea criptomonedelor, este important de precizat un fapt: în acest moment sunt 26 de monede virtuale cu valoare totală mai mare de 1 miliard de dolari, însă până în 2017 existau doar două peste acest prag: Bitcoin şi Ethereum.



Litecoin a fost lansat în 2011, ca un principal rival al bitcoin. Ascensiunea acesteia a depins de mai mulţi factori, unul fiind creşterea popularităţii monedei bitcoin. Un alt factor a fost posibilitatea tranzacţionării monedei pe platforma GDAX, care aparţine de portofelul digital Coinbase. Această platformă s-a evidenţiat ca primul serviciu pe care îl încearcă începătorii, mulţi dintre luând prima oară contact cu litecoin pe această platforma.



Bitcoin a fost lansat în 2011 de către creatorul anonim Satoshi Nakamoto. Din cauză că software-ul era unul de tip open-source, oricine avea posibilitatea de a-l copia şi apoi modifica astfel încât sa creeze o nouă monedă. Din acest motiv, există în acest moment peste 1.000 de aşa-numite altcoins.



Creatorul litecoin, Charlie Lee, este inginer de software şi a lucrat pentru Google şi Coinbase. În 2011, lansează propria versiune de bitcoin pe care o numeşte litecoin, o variantă care s-a vrut a fi mai ieftină şi mai rapidă în tranzacţii. Întotdeauna a caracterizat propria monedă ca fiind argintul, în condiţiile în care bitcoin este aurul.