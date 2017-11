Politica bugetar-fiscală pentru 2018, votată în prima lectură; Deputat: „Au fost operate modificări astfel încât veniturile să fie folosite în scop electoral”

Parlamentul a votat astăzi în prima lectură Politica fiscală şi vamală pentru 2018. Proiectul întocmit de Ministerul Finanţelor conţine modificări în peste 130 de articole din 11 coduri şi legi, cele mai multe în Codul Fiscal şi cel Vamal.



Astfel, este aşteptată majorarea pragului de impozitare la cota de 7%, de la 31140 lei la 33000 lei, precum şi a scutirilor personale şi persoanelor întreţinute cu nivelul inflaţiei estimat pentru anul 2018 de 6%.



Totodată este propusă majorarea impozitului pe venitul persoanelor fizice cetăţeni din livrarea producţiei agricole către agenţii economici, de la 3% la 5%.



Mai mult, în ceea ce priveşte impozitul pe avere, se propune extinderea bazei impozabile prin includerea autoturismelor cu o valoare mai mare de 1,5 mil lei şi excluderea din lista de criterii a obiectelor impozabile a suprafeţei imobilelor de 120 mp.



După prezentarea documentului în plenul Parlamentului, Politica fiscală pentru 2018 a fost criticată de mai mulţi deputaţi. Parlamentarii au declarat că unele modificări sunt neclare.



„A fost straniu să aud că au fost organizate discuţii cu reprezentanţii mediului de afaceri, dar nu au fost organizate discuţii cu autorităţile publice locale, deoarece aceste autorităţile locale creează condiţii pentru plata impozitelor”, a declarat deputata PCRM Elena Bodnarenco.



Referindu-se la acest subiect, deputatul PLDM Iurie Ţap a declarat că: „Politica fiscală este importantă, trebuie să devina baza bugetelor locale. Iată de ce propunerile autorităţilor locale trebuie să fie tratate respectiv. De unde vrem dezvoltare locală. Vreau să spun că autorităţile locale au fost neglijate, iar acest lucru vorbeşte despre interesul real al guvernării. Unele modificări vor diminua bugetele locale. Concluzia este că politica fiscala este modificată astfel încât veniturile să fie folosite în scop electoral. Astfel, autorităţi locale care sunt susţinătorii majorităţii parlamentare vor primi bani suplimentari”.



„Câteodată te gândeşti daca mai are rost să vorbeşti. În fiecare an constatăm aceleiaşi nereguli şi neajunsuri. Nu este nici o politică de dezvoltare. Sunt unele modificări care nu sunt explicabile sau unele noţiuni sunt duse la absurd. Acest proiect denotă calitatea angajaţilor din minister”, a declarat deputatul PCRM Oleg Reidman.



Deputatul Lilian Carp a menţionat că unele modificări pot scuti unii funcţionari de impozite: „Avem noi nişte şmecheri , deputaţi, judecători, care profită de faptul că unele terenuri nu sunt locative şi îşi construiesc case mari. Atunci când este exclusă noţiunea casă de vacanţă, creaţi posibilitatea ca aceşti şmecheri să-şi construiască casele foarte mari şi fără ca să fie impozitate”.



Precizăm că proiectul conţine modificările necesare pentru interzicerea activităţii magazinelor duty-free amplasate înainte de punctul de control al paşapoartelor în zona intrării pe teritoriul Republicii Moldova.



Totodată, începând cu 2018 urmează să fie modificat nivelul de accize şi modului de calculare a accizului pentru ţigările fără filtru. Se propune aplicarea unui acciz în cotă fixă la 1000 de ţigări fără filtru în valoare de 350 lei plus 3% ad valorem, 460 lei plus 6% pentru 2019 şi respectiv 540 plus 9% pentru 2020.



Proiectul Politicii fiscale şi vamale pentru 2018 urmează să fie votat şi în a doua lectură.