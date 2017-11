Expert: Aprecierea leului taie 4 miliarde de lei din veniturile exportatorilor; Care sunt prognozele // GRAFIC

Exportatorii moldoveni au ratat, în primele opt luni din acest an, venituri de circa 1,7 miliarde de lei din cauza aprecierii monedei naţionale, iar până la sfârşitul anului, vor mai pierde 2,3 miliarde de lei. Sunt estimările economistului de la IDIS Viitorul, Veaceslav Ioniţă.De la începutul anului, leul s-a apreciat cu 12,4 la sută, de la un curs de 20,16 lei/USD în decembrie 2016, până la 18,14 lei/USD în august 2017. Moneda naţională va continua să se aprecieze, cauzând pierderi exportatorilor în sumă totală de 4 miliarde de lei, a precizat expertul.„În 2017 înregistrăm o creştere a întrărilor de valută în ţară atât din remitenţe cât şi de la exporturi. Totodată, cererea de valută rămâne a fi scăzută. Importurile sunt cu peste un miliard USD mai mici decât maxima din 2014. Reducerea importurilor este cauzată de doi factori majori: scăderea preţurilor pe piaţa mondială la resursele energetice, cea ce ne permite economii substanţiale de valută şi reducerea consumului atât a gospodăriilor casnice cât şi a agenţilor economici”, a explicat Veaceslav Ioniţă motivele deprecierii leului.Potrivit expertului, BNM a intervenit deja, procurând valută în volum de două mai mare faţă de 2016.„BNM are procurate de pe piaţă peste 330 de milioane de dolari şi va procura masiv şi în următoarele luni. Însă BNM nu poate accelera acest proces, deoarece şi aşa volumul de lei aflaţi în circulaţie este mult peste capacitatea economiei de a absorbi aceşti bani. BNM este între ciocan şi nicovală şi manevrează în aşa mod încât să nu permită aprecierea şi mai puternică a valutei naţionale pe de o parte şi să nu creeze surplus excesiv de lei pe de altă parte”, a menţionat Veaceslav Ioniţă.Expertul economic consideră că, până la sfârşitul anului, leul va continua să se aprecieze, apoi cel mai probabil va înregistra o uşoară depreciere, începând cu primele luni ale anului 2018. Deprecierea va fi cauzată de scumpirea lentă a produselor energetice pe plan internaţional şi de restabilirea consumului populaţiei şi înviorarea activităţii economice, spune Veaceslav Ioniţă.„Aceşti factori vor duce la creşterea cererii de valută şi respectiv vor contribui la deprecierea lentă a valutei naţionale. Până atunci exportatorii noştri continuă să suporte pierderi, însă aceste pierderi parţial sunt compensate de avantajele avute în 2015-1016 atunci când am asistat la o depreciere puternică a valutei naţionale. Deci vorbim mai degrabă de ratări de venituri, decât de pierderi. Pentru cetăţeni recomand calm şi nici un fel de mişcări bruşte legate de vânzarea sau procurarea valutei”, a conchis expertul de la IDIS Viitorul.