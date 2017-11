Bomba lui Candu şi Sârbu sub Memorandumul cu FMI

Şedinţa Guvernului Filip de miercuri, 1 noiembrie, a decurs iniţial destul de paşnic, până nu s-a ajuns la examinarea şi aprobarea unuipentru modificarea şi completarea articolului 46 din Legea nr. 234 din 3 octombrie 2016 cu privire laDocumentul a fost prezentat de Ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu, şi în el se fac doar câteva redactări laCu avizul pozitiv nu a fost însă de acord Valeriu Chiţan, preşedintele Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), care a ţinut să îşi expună în public opinia critică, transmite Mold-Street "Legea 234 cu privire la Depozitar s-a convenit şi se implementează destul de anevoios. Mărul discordiei îl constituie sursa de finanţare a aşa-zisei proceduri de verificare a registrelor deţinătorilor de valori mobiliare. Costul total este estimat la 70-80 milioane lei, care potrivit legii se compensează din contul bugetului de stat.Este firesc că atunci când statul iniţiază asemenea acţiuni să îşi asume costurile de rigoare. Aşa s-a negociat un an în urmă (cu Fondul Monetar Internaţional n.r.) şi astăzi ne-am împotmolit şi încercăm să căutăm soluţii, nu cele mai potrivite", a declarat preşedintele CNPF.De facto, Valeriu Chiţan a arătat cu degetul spre iniţiativa promovată de speakerul Andrian Candu şi deputatul democrat Sergiu Sârbu, prin care se propune de a se institui o nouă procedură de finanţare a procesului de verificare a registrelor deţinătorilor de valori mobiliare şi astfel se încalcă şi prevederile din memorandumul cu FMI.Astfel potrivit iniţiativei deputaţilor, cheltuielile ar urma să fie suportate de CNPF, şi apoi să fie compensate de emitenţii de valori mobiliare (companii) proporţional numărului de acţionari, "conform bugetului şi cheltuielilor de verificare per acţionar stabilite de CNPF".Chiţan a menţionat şi faptul că potrivit rectificării făcute recent de Guvern la bugetul pentru 2017, se preconizează alocarea a 6,2 milioane lei, pentru prima etapă de verificare, ce vizează băncile şi companiile de asigurări, dar şi aici deja se încearcă de a schimba regulile de joc."Ministerul Finanţelor încearcă însă din mers să modifice regulile de joc. Astfel cheltuielile urmează a fi puse pe umerii emitenţilor, ceea ce va genera cu siguranţă litigii şi eşuarea acţiunii convenite cu FMI", a adăugat Chiţan, care a precizat că fără o linie de finanţare garantată, CNPF nu poate demara acest proces.În acelaşi timpsă verifice "înregistrările cu putere juridică ce vizează toate băncile şi companiile de asigurări".În replică la declaraţiile lui Chiţan, Pavel Filip a declarat că nu ar trebui să se facă referinţă la FMI şi anumite condiţii negociate la semnarea Memorandumului."Eu cred că ar fi culmea ca statul să mai plătească şi pentru acţionarii băncilor. Dacă nu ştiţi, apoi băncile în trei trimestre ale acestui an au obţinut un profit de un miliard şi jumătate. Noi după toate cele întâmplate, încă trebuie să luăm bani din buget pentru a trece în revistă acţionarii din bănci şi companiile de asigurări?", s-a arătat revoltat premierul.Totodată el a vorbit despre necesitatea de a identifica o soluţie. "Cei care profituri de miliarde, lasă să finanţeze acest lucru, cu restul ne vom clarifica noi la Guvern. Astfel să putem pune în aplicare această lege şi să avem o abordare echitabilă", a adăugat Pavel Filip.În acelaşi timp Ministrul Finanţelor a menţionat că la prima etapă de implementare a acestui mecanism de verificare sunt vizate doar băncile şi companiile de interes public, care au resurse şi nu ar fi cazul "să se pună această povară pe umerii contribuabililor"."După ce vom acumula experienţă la prima etapă, vom vedea cum funcţionează şi vom veni cu ajustări la etapa următoare", a precizat Octavian Armaşu.