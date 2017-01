FOTO: Tesla are un nou adversar periculos

FOTO

Tesla a făcut cunoştinţă în această dimineaţă cu cel mai periculos adversar. La târgul CES (Consumer Electronic Show) de la Las Vegas a fost lansat Faraday Future FF91, o maşină electrică creată cu bani chinezeşti, care promite să întreacă modele americanilor la autonomie şi performanţe. Creatorii săi spun că FF91 este cea mai rapidă maşină electrică din lume.Faraday Future FF91, creaţia unui start-up american finanţat cu bani chinezeşti, are un obiectiv clar: să bată vehiculele Tesla. Dacă ne uităm la datele oferite de producător, ţinta este îndeplinită: autonomie de peste 600 de kilometri, 1050 de cai putere şi o baterie de 130 de kilowaţi-oră, performante mai bune decat ale autoturismelor Tesla Model S sau Model X.Dincolo de performanţele de top, Faraday Future spune că noua lor maşină este şi cea mai inteligentă creată vreodată. Are 10 camere video, 13 radare cu rază scurtă şi lungă de acţiune, 12 senzori ultrasonici şi un sistem LIDAR de ultimă generaţie. Toate astea, alături de software-ul inclus şi cel mai puternic computer pus vreodată Într-o maşină, înseamnă că maşina se poate conduce singură. Se şi poate parca singură, după ce a căutat un loc potrivit.„Poţi să ieşi din maşină, scoţi telefonul, activezi sistemul de parcare automată, vehiculul pleacă singur, caută un loc de parcare, parchează singur. După ce a parcat, îţi trimite un mesaj că a terminat şi că aşteaptă următoarea comandă”, a explicat reprezentantul companiei la CSE.FF91 este plin de tehnologie ultramodernă şi la interior. Nu există o cheie, deoarece sistemele vor folosi recunoaşterea facială a şoferului pentru a debloca maşina. În plus, vehiculul va învăţa continuu nevoile şi preferenţile pasagerilor, şi se va adapta automat.Deocamdată, preţul maşinii nu a fost dat publicităţii. Dar pentru cei care vor să fie printre primii 300 de posesori, rezervarea unei maşini costă 5000 de dolari.