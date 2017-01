„Impozitul pe avere: Cei foarte bogaţi plătesc mai puţin, dar lovitura a atins puţinii reprezentanţi ai clasei de mijloc”

Sursa: jurnal.md Foto: proimobil.md 04.01.2017 12:09

Impozitul pe avere introdus acum jumătate de an în Republica Moldova loveşte de fapt în clasa de mijloc, iar cei bogaţi scapă cu taxă simbolică, afirmă vicepreşedintele Platformei Demnitate şi Adevăr, Alexandru Slusari.



„Mecanismul este făcut în aşa fel încât cei foarte bogaţi să plătească mai puţin şi în acelaşi timp lovitura îi atinge pe puţinii reprezentanţi ai clasei clasa de mijloc. Când Platforma DA va veni la putere, acest mecanism va fi schimbat. Va fi mărită considerabil suprafaţa bunurilor imobile supuse taxei de lux până la 170-200 de metri pătraţi. În acest mod vom elimina din lista plătitorilor acestui impozit proprietarii de case din mediul rural şi reprezentanţii clasei de mijloc din zonele urbane”, a declarat vicepreşedintele Platformei DA.



„În acelaşi timp, rata de impozitare va creşte de mai multe ori (2-3% din valoarea proprietăţii), astfel cum se face în multe ţări europene, acolo unde proprietarii de vile de lux plătesc un impozit de 10-15 de mii de euro pe an. Într-un an, vor fi posibile acumulări de aproximativ 200 de milioane de lei. De asemenea, ne propunem să introducem un impozit special de lux pentru maşinile de lux. În primii ani, toţi banii colectaţi în bugetul de stat vor fi cheltuiţi pentru prestaţiile sociale”, a adăugat Alexandru Slusari.



Impozitul pe avere, care constituie 0,8 la sută din preţul bunului imobil, a fost introdus anul trecut, în urma modificărilor operate la Codul Fiscal. Acesta vizează casele cu o suprafaţă mai mare de 120 de metri pătraţi şi cu o valoare cadastrală ce depăşeşte un milion şi jumătate de lei.



Până acum, peste 1.900 de moldoveni şi-au declarat apartamentele şi vilele la Serviciul Fiscal de Stat, achitând 35 de milioane de lei.



Statul a sperat însă că va obţine cel puţin 50 de milioane de lei de la cei care deţin locuinţe spaţioase, dar această sumă nu a fost acumulată, întrucât doar aproximativ 60 la sută dintre proprietari au achitat taxa. Impozitul pe avere este plătit anual, până pe 25 decembrie. Cei care depăşesc acest termen sunt penalizaţi.