China a lansat trenuri directe către Londra pentru transportul de mărfuri

Sursa: jurnal.md/HotNews.ro Foto: AP 04.01.2017 10:13

China a lansat primele trenuri directe care transportă diverse marfuri către Londra, distanţa de 12.000 km urmând a fi parcursă în 18 zile. Acum trei ani China a declanşat o ofensivă comercială, începând să lanseze linii feroviare directe către mai multe ţări europene, ca parte a unui plan gândit saă reînvie vechiul Drum al Mătăsii.



Primul tren a plecat pe 1 ianuarie din Yiwu, in estul Chinei si va strabate 12.000 km prin mai multe tari - Kazahstan, Rusia, Belarus, Polonia, Germania, Belgia si Franta - primul transport continand obiecte de uz casnic.



Trenul poate duce 200 de containere si, desi este putin fata de 30.000 cat pot fi duse pe o nava, avantajul este ca drumul dureaza cu 12 zile mai putin fata de transportul naval. Fata de transportul aerian, avantajul trenului tine de pret.



China a inceput in 2013 sa lanseze aceste trenuri de marfa directe cu Europa si de atunci peste 1.800 de garnituri au ajuns in 14 orase de pe continent, inclusiv Hamburg si Madrid. Inapoi, trenurile au dus catre China ulei de masline din Spania, vinuri frantuzesti, carne din Germania si lemn din Rusia.



China investeste zeci de miliarde de dolari pentru a dezvolta si infrastructura feroviara a tarilor vecine, urmand sa aiba in schimb un rol esential in comertul cu aceste tari. China vrea sa creeze un fel de "Drum al Matasii" cu Europa, insa ramane o mare problema: China cumpara din Europa mult prea putine produse, astfel ca trenurile se intorc cu mult mai putine produse.



Presedintele chinez Xi Jinping a lansat in 2013 strategia numita 'One Belt, One Road' prin care vrea sa conecteze China cu rute comerciale din Europa, Africa si Orientul Mijlociu creand un fel de moderne drumuri ale Matasii.