O nouă „afacere” Plahotniuc-Dodon: În timpul vizitei la Moscova, şeful statului a promovat interesele oligarhului, făcând lobby pentru candidatura lui Vasile Botnari la funcţia de director MoldovaGaz

Interesele oligarhului Vladimir Plahotniuc au fost promovate activ de preşedintele Igor Dodon în timpul vizitei sale la Moscova. Acesta a făcut lobby pentru candidatura ministrului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Vasile Botnari, la funcţia de director al companiei MoldovaGaz, spune conducerea Platformei Demnitate şi Adevăr.„Oare alegătorii au aşteptat de la Dodon că el va merge în Rusia pentru a promova interesele lui Plahotniuc privind numirea unui nou director la MoldovaGaz? Dacă nu a reuşit numirea lui Constantin Botnari, atunci el a făcut lobby pentru candidatura lui Vasile Botnari”, a declarat vicepreşedintele Platformei DA, Alexandru Slusari, în cadrul unei conferinţe de presă.„Acum Dodon a făcut lobby pentru Vasile Botnari, iar girul acestei afaceri este declaraţia belicoasă a lui privind recunoaşterea unei datorii care nu aparţine Republicii Moldova. Această datorie aparţine concernului Moldovagaz. Iată în fruntea acestui concern se încearcă, inclusiv prin intermediul lui Dodon, să se instaleze o sculă docilă a lui Plahotniuc. Şi acum Dodon a pus preţ mai mare pe banii şi puterea lui Plahotniuc, decât pe interesele cetăţenilor”, a adăugat liderul Platformei Demnitate şi Adevăr, Andrei Năstase.Potrivit datelor SA MoldovaGaz, datoria RM faţă de Gazprom (mai exact, datoria SA MoldovaGaz), fără regiunea transnistreană, s-ar cifra la aproximativ 770 milioane de dolari. Or, Igor Dodon pledează pentru stingerea acestei datorii prin cedarea „unei părţi a activelor aflate în gestiunea companiei MoldovaGaz, care nu sunt incluse în capitalul social al acestei companii”. Gazprom deţine 50% din capitalul „MoldovaGaz” şi asigură 99% din necesarul de gaze al Republicii Moldova.Deşi consumatorii din regiunea transnistreană achită pentru gazele naturale consumate (chiar dacă un preţ mai mic decât consumatorii de pe malul drept), administraţia separatistă de la Tiraspol nu mai transferă bani către Gazprom de mai bine de 10 ani.De menţionat că pe Igor Dodon şi Vladimir Plahotniuc îi leagă relaţii de parteneriat încă din perioada guvernării comuniste , iar în campania electorală oligarhul l-a susţinut masiv, cu toate resursele sale, mai ales mediatice, pe Dodon să ajungă preşedinte. Odată cu instalarea acestuia la putere, RM s-a ales cu un preşedinte decorativ, vocal, dar extrem de convenabil guvernării controlate de PD.În ciua conflictului artificial pe care îl mimează ambele tabere, subordonarea lui Dodon faţă de Plahotniuc este limpede din reacţiile şefului statului atunci când se pomeneşte că trebuie să răspundă la vreo întrebare care-l vizează pe oligarhul din fruntea PD. Dovada cea mai grăitoare rămân imaginile video surprinse anterior la o şedinţă a Parlamentului, când se vede cum Igor Dodon saltă de pe scaun şi face plecăciune când oligarhul trece pe alături , iar săptămâna trecută, în cadrul unei conferinţe de presă, când a fost întrebat dacă Plahotniuc controlează totul în ţară, aşa cum se spune, Dodon s-a pierdut de-a binelea şi a fost extrem de succint şi respectuos în declaraţii, dacă nu chiar speriat Frica şi subordonarea lui Dodon faţă de Plahotniuc a fost sesizată şi de fostul ambasador al RM în SUA, Igor Munteanu, care spune că Dodon se teme să vorbească atunci când este întrebat despre oligarhul Vladimir Plahotniuc . „Mai multă lume identifică situaţii în care Dodon nu vrea să-l supere pe Plahotniuc, încearcă să nu-i rostească numele, iar când vorbeşte despre el o face cu jumătate de voce”, a comentat Igor Munteanu.De cealaltă parte, politologul Igor Boţan spune că Vladimir Plahotniuc, cel care coordonează guvernarea, şi l-a făcut aliat pe Igor Dodon, precizând că între cei doi a fost format un cartel politic . „Această guvernare, fie ea pe dimensiunea legislativă sau executivă, are un coordonator. Deci, acest coordonator are interese, are proprietăţi care, de bine, de rău, reuşeşte să menţină sub control întreaga Republică şi chiar să-şi facă un aliat, cum este domnul Dodon, din punctul meu de vedere. Aceşti actori politici, din punctul meu de vedere, au format ceea ce se numeşte un cartel politic. Adică, fără să ne spună nouă la modul direct, îşi joacă rolurile spre beneficiul mutual”, a menţionat Igor Boţan.Totodată, experţii politici vorbesc despre un plan urzit de mai multă vreme de Plahotniuc, în care acum ar fi deja implicat şi de Dodon - de schimbare a sistemului electoral prin trecerea la un sistem electoral mixt şi asta în actualele circumstanţe în care resursele mediatice, financiare, administrative, politice şi economice sunt concentrate în mâinile oligarhului Plahotniuc. Or, în cazul unor alegeri în baza unui sistem electoral mixt, în primul rând puterea, iar în al doilea rând Dodon şi PSRM, vor fi beneficiarii principali.