Deutsche Bank, amendată cu 630 milioane de dolari pentru spălare de bani pentru clienţii ruşi

Autorităţile americane şi britanice au impus luni băncii germane Deutsche Bank o amendă de aproape 630 de milioane de dolari pentru spălare de bani proveniţi din Rusia, a anunţat Departamentul de servicii financiare din New York (DFS).



Deutsche Bank a acceptat să plătească o amendă de 425 de milioane de dolari către organismul care reglementează sectorul bancar din New York la care se adaugă suma de 204,46 milioane de dolari către Autoritatea de reglementare a activităţilor financiare din Marea Britanie (FCA).



Amenda vine ca urmare a unei anchete demarate în vara lui 2015 la divizia de brokeraj de la Moscova a Deutsche Bank. Ancheta a descoperit că o parte din clienţii ruşi ai Deutsche Bank cumpărau acţiuni la Moscova în ruble şi le revindeau practic instantaneu la Londra în dolari astfel că între 2011 şi 2015 acest mecanism a permis scoaterea din Rusia a aproximativ 10 miliarde de dolari.



„Deutsche Bank şi mai mulţi din directorii săi au ratat numeroase oportunităţi pentru a detecta, ancheta şi opri această schemă care a continuat timp de mai mulţi ani", a informat Departamentul de servicii financiare din New York într-un comunicat.



Soluţionarea acestui dosar vine după ce recent banca germană a ajuns la un acord amiabil în valoare de 7,2 miliarde de dolari cu justiţia americană într-un dosar legat de înşelarea investitorilor în legătură cu vânzarea de titluri de valoare garantate cu credite ipotecare (MBS) înaintea crizei financiare din 2008.



Deutsche Bank urmează să dea publicităţii joi rezultatele financiare pentru 2016.