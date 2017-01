Împărţeală (pe)listă: Primarii din suburbiile capitalei solicită echitate şi transparenţă la alocarea banilor pentru drumuri

Deşi din bugetul municipal Chişinău sunt alocaţi anual bani pentru drumurile din cele 18 suburbii ale Chişinăului, aceştia nu ajung în toate primăriile. Unii primari demonstrează că alocarea banilor se face inechitabil şi pe criterii necunoscute. În plus, aceştia susţin că primăriile cu puţini locuitori primesc bani regulat pentru construcţia infrastructurii. Funcţionarii primăriilor din suburbii speră că în 2017 banii vor fi repartizaţi de către municipalitate corect. Jurnal de Chişinău a organizat dezbateri publice cu primarii din suburbiile municipiului Chişinău în cadrul cărora a fost discutată problema drumurilor din municipiu şi repartizarea banilor alocaţi din buget pentru primăriile din suburbii. Am întrebat primarii dacă cele 25 de milioane de lei alocaţi pentru infrastructura din suburbii vor ajunge la destinaţie? Ce părere au despre modificarea Legii Fondului Rutier, care le-ar permite să gestioneze singuri banii veniţi din impozitul pentru maşini?Victor Mardare, primar de Grătieşti, candidat al PPEM, aflat la primul său mandat, ne-a declarat că ar investi aceşti bani în reconstrucţia unei porţiuni de drum situată la ieşirea din localitate, de pe şoseaua Balcani spre străzile Nucarilor şi Decebal, care, la rândul lor, duc spre strada George Meniuc. „Construcţia acesteia ar fluidiza traficul de pe drumul principal, Ştefan cel Mare. Suma alocată pentru această bucată de drum cu o lungime de circa 500 metri ar costa 1.992.000 de lei. Acesta este un deviz de cheltuieli calculat de o firmă specializată, cu două straturi de asfalt”, ne-a afirmat primarul.Mardare a mai afirmat despre banii alocaţi de municipalitate: „Pentru a rezolva problema în ansamblu în localitate, avem nevoie de mai mult. Nu exclud că ar fi şi alte propuneri pentru că bugetul municipal nu a fost aprobat în lectură finală”. El a mai spus că, în anii precedenţi, Primăria Grătieşti a beneficiat de resurse financiare din bugetul municipal pentru infrastructură. În 2016, Primăria Grătieşti a primit 1.500.000 de lei pentru drumuri.„Problema nu constă în valoarea banilor alocaţi de primăria municipiului. Mijloacele repartizate anual suburbiilor ar trebui să ajungă la destinaţie şi să fie împărţite echitabil. Din păcate, sumele alocate sunt împărţite inechitabil şi după criterii opace. Acest fapt ne indignează. În 2015–2016, în Primăria comunei Tohatin, din milionul promis la întâlnirea cu primarul general, nu a ajuns nimic. E ruşinos faptul când promiţi oamenilor că se va construi drumul şi peste doi ani nu se face nimic”, a spus supărat primarul de Tohatin, Sergiu Ciubotaru, candidat independent, care deţine această funcţie din 2003.Potrivit acestuia, cea mai arzătoare problemă este cea a locuitorilor din satul Buneţ. „Pe o lungime de drum de circa un km nu circulă nici microbuzul care mergea anterior dimineaţa şi seara. Locuitorii sunt nevoiţi să meargă pe jos pentru a ieşi din sat să cumpere o pâine. Anul acesta ne-au promis că vor repartiza proporţional banii. Nu pot să cred până nu voi vedea banii”, a mai afirmat conducătorul localităţii.În localitatea Buneţ sunt circa 80 de case în care locuiesc 70 de oameni, în plus, aici mai sunt 200 de vile în care locuiesc bătrâni fără viză de reşedinţă. „Şi ei sunt oameni. Şi ei au nevoie de o pâine. Dacă nici maşinile şi nici microbuzul nu pot circula, vă daţi seama în ce stare dezastruoasă este drumul. Oamenii merg pe jos, prin pădure, unde sunt câini. Anii trecuţi, au fost alocaţi câte un milion de lei. Se acopereau gropile, se făcea câte ceva. În 2015 şi 2016, nu am primit nici un ban din bugetul municipal pentru drumuri. Comuna Tohatin are 3.000 de locuitori”, ne-a relatat primarul.Violeta Crudu, primar de Cruzeşti, candidată a PL, ne-a declarat: „În fiecare an, Primăria mun. Chişinău ne-a alocat bani pentru reparaţia drumurilor din suburbii. Am reuşit să reparăm mai multe uliţe din localitate, satul are 1.860 de locuitori. Am reuşit doi ani la rând să reparăm segmente de drum cu apeduct, canalizare, gazificare. Acest milion de lei este binevenit. Şi în anii precedenţi am beneficiat de mijloace băneşti. În 2015 am beneficiat de 1.500.000 de lei, cu care am reparat drumul de pe uliţa Răzeşilor şi alte porţiuni mai mici. În 2016, cu banii alocaţi, circa 1.000.000 de lei, am reparat mai multe segmente de drum. Şi banii alocaţi în 2017 vor fi gestionaţi raţional”.Ion Scripnic, primar de Ciorescu, fost candidat al PLDM, în prezent candidat independent, ne-a spus în acest sens: „Nu sunt de acord cu suma de circa 1.000.000 de lei, care ar urma să fie alocată fiecărei primării din suburbii pentru 2017. Despre asta vom discuta la întâlnirea cu factorii de decizie ai Primăriei Chişinău. În 2016, Primăria comunei Ciorescu, care include trei sate, cu o populaţie de peste 7.000 de locuitori, nu a primit niciun leu pentru drumuri din bugetul municipal, în timp ce alte sate cu câteva sute de locuitori au beneficiat de sume mai mari. Anul acesta ar trebui ca suma să fie dublată pentru localităţile care nu au primit anul trecut niciun ban, vorbesc despre localităţile cu mii de locuitori”.„Nu este corect ca cel care a luat anul trecut 1.200.000 de lei să i se aloce anul acesta o sumă egală cu cea a primăriilor care nu a primit niciun leu în anii precedenţi. Mai ales că avem acum de implementat un proiect care, conform expertizei, este în valoare de 7.500.000 de lei. E vorba de strada C. Negruzzi, care leagă centrul satului Ciorescu de satul Goian, unde este grădiniţa, liceul, Şcoala de arte şi unde se deplasează zilnic sute de copii. Drumul are o lungime de circa un km cu bordură şi trotuare cu lungimea de 1,5 metri pe toată porţiunea, precum şi intersecţiile care trebuie asfaltate. Cu un milion nu poţi face nimic pentru asemenea lucrări. Să ni se atribuie şi suma ce trebuia să ne revină anul trecut, cealaltă parte de bani trebuie să o găsim singuri”, a relatat primarul Scripnic.Primarii suburbiilor intervievaţi susţin că modificarea Legii Fondului Rutier, care le-ar permite primăriilor să-şi gestioneze singuri impozitul pe venit pentru maşini pe cap de locuitor, ar fi unul suplimentar pentru a soluţiona problema drumurilor din localităţile statului. „Am beneficia de ceea ce este al nostru. Am valorifica mult mai rapid resursele respective. Ar fi şi mult mai simplu şi mai comod”, a opinat Victor Mardare, primarul de Grătieşti.Conform proiectului bugetului municipal pentru 2017, pentru Programul „Dezvoltarea drumurilor”, este alocată suma de 556292,5 mii de lei. Direcţia transport a mun. Chişinău a propus ca în 2017 să se aloce pentru suburbii 25 de milioane de lei. „Fiecărei primării îi va reveni suma de peste un milion de lei pentru reparaţia şi întreţinerea drumurilor. Până acum se practica altfel: pentru a încheia lucrările de reparaţie începute într-o suburbie se aloca şi suma ce îi revenea altei suburbii. Prin urmare, într-o suburbie erau alocaţi mai mulţi bani, în alta – nimic. Anul acesta a fost încheiat contractul fără volume de lucrări neacoperite. Vom opta ca fiecare primărie să dispună de bani alocaţi din bugetul municipal”, a mai spus Igor Gamreţki.