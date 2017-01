Siegfried Mureşan, desemnat raportor pe avizul privind asistenţa macrofinanciară de 100 de milioane de euro pentru RM: „Vreau să mă asigur că sprijinul financiar acordat de UE este bine folosit”

Sursa: jurnal.md Foto: siegfriedmuresan.eu 27.01.2017 12:04

Deputatul european Siegfried Mureşan (PMP/PPE) a fost desemnat responsabil (raportor) din partea Comisiei pentru bugete a Parlamentului European pe avizul privind programul de asistenţă macrofinanciară în valoare de 100 de milioane de euro destinată Republicii Moldova.



În calitate de raportor pe acest aviz, eurodeputatul Siegfried Mureşan va putea formula în numele Comisiei pentru bugete a Parlamentului European amendamente la propunerea Comisiei Europene de acordare a asistenţei macrofinanciare de 100 de milioane de euro Republicii Moldova.



„Această asistenţă macrofinanciară are rolul de a ajuta Republica Moldova să finanţeze pe termen scurt proiecte de strictă urgenţă şi să-şi stabilizeze economia. Uniunea Europeană arată din nou că este dispusă să ajute Republica Moldova şi că apropierea de Uniunea Europeană aduce beneficii pentru economia Republicii Moldova şi, implicit, pentru cetăţenii săi. Acordarea acestei finanţări depinde strict de punerea în aplicare a unor condiţii şi reforme de care are nevoie Moldova. Acestea nu vor fi impuse, ci vor fi convenite între Uniunea Europeană şi Guvernul Republicii Moldova în cadrul unui memorandum de înţelegere. Eu voi propune ca în acest memorandum să fie stipulate termene şi etape cât mai clare pentru realizarea reformelor în domenii-cheie, precum justiţia, statul de drept, combaterea corupţiei, reformarea sectorului bancar. Eu vreau să mă asigur că sprijinul financiar pe care UE îl oferă Republicii Moldova este bine folosit, că se implementează reformele pe care oamenii le aşteaptă şi că rezultatele vor fi resimţite de cetăţeni”, a declarat deputatul european Siegfried Mureşan.



Votul final al Parlamentului European pe avizul pentru programul de asistenţă macrofinanciară în valoare de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova este programat să aibă loc în plenul Parlamentului European în sesiunea din luna mai a acestui an.