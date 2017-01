Chinezii cumpără compania americană MoneyGram

Ant Financial, filiala care se ocupă de plăţi digitale în cadrul companiei de comerţ online Alibaba, cumpără MoneyGram, firma de transferuri de bani cu sediul în Statele Unite, pentru 880 de milioane de dolari.



Potrivit BBC, preluarea firmei de către grupul din China va avea nevoie de aprobări din partea Comitetului de Investiţii Străine din Statele Unite. Autoritatea analizează achiziţiile străine, invocând securitatea naţională.



MoneyGram are aproape 350.000 de filiale în aproape 200 de ţări. Ant Financial are peste 630 de milioane de utilizatori.



Eric Jing, şef Ant Financial, a spus intr-o declaraţie că parteneriatul celor două companii „va asigura acces sporit, securitate şi simplitate tuturor celor care trimit fonduri, în special în economii mari, precum cea a Statelor Unite, Chinei, Indiei, Mexicului şi Filipinelor”.



Ant Financial are o cotă mare de piaţă în industria plăţilor online din China. Achiziţia ar putea ajuta compania să se extindă în condiţiile în care există o competiţie cu sistemul de plată WeChat al Tencent.



Acţiunile MoneyGram au crescut cu aproape 9% în urma anunţului. Preluarea a fost aprobată de comitetul director al MoneyGram.



Iniţiativa gigantului chinez pe piaţa americană vine în contextul tensiunilor între China şi Statele Unite, cea mai mare economie a lumii. În timpul campaniei prezidenţiale, Donald Trump a ameninţat că va impune taxe pe importurile din China.



Dacă înţelegerea va fi aprobată, acesta ar fi a doua achiziţie a Alibaba în Statele Unite. Anul trecut, gigantul a cumpărat EyeVerify cu 70 de milioane de dolari. EyeVerify este un startup cu sediul în Missouri, care foloseşte tehnologie biometrică de identificare pentru a asigura trazacţiile şi datele utilizatorilor.