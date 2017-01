ANALIZĂ: SUA şi Mexic se îndreaptă spre un război comercial

Sursa: jurnal.md/Digi24 Foto: Guliver/GettyImages 27.01.2017 20:17

Relaţiile dintre Statele Unite şi Mexic au intrat în haos joi, apropiind ţările de un război comercial care riscă să degradeze decenii de prietenie şi cooperare economică, după ce preşedintele american Donlad Trump a semnat miercuri ordinul de construcţie a unui zid la graniţă, relatează Bloomberg.



Conflictul a devenit tot mai grav joi, când Enrique Peña Nieto, preşedintele mexican, şi-a anulat vizita la Washington după ce omologul său american Donald Trump şi-a reiterat angajamentele de a renegocia Acordul Nord American de Liber Schimb şi de a taxa Mexicul pentru construcţia zidului de la graniţă.



Administraţia Trump a răspuns anulării vizitei lansând ideea impunerii unei taxe de 20% pe importurile din Mexic.



„Este o zi foarte proastă pentru relaţiile americano-mexicane, cea mai proastă zi. Există riscul ca lucrurile să scape de sub control”, a spus Michael Shifter, preşedintele Dialogului Inter-American din Washington.



Peso-ul mexican s-a prăbuşit, iar disputa a încetinit creşterea indicilor bursieri americani, pe fondul îngrijorărilor în creştere că una dintre cele mai ample relaţii comerciale se îndreaptă spre divorţ.



În pofida plângerilor lui Trump la adresa Mexicului, economiile celor două ţări sunt profund interconectate, în special în cazul statelor de la frontieră, atât de mult încât ar putea fi aproape imposibil să fie separate fără grave tulburări politice şi economice.



Automobile, componente auto, produse agricole, textile şi alimente circulă liber şi orice măsură perturbatoare poare provoca pagube economice de o parte şi de alta a graniţei, inclusiv în statele industriale care formează aşa-numita Centură a Ruginei, care l-au propulsat pe Trump la preşedinţie.



Cei mai afectaţi ar fi producătorii auto, întrucât Ford Motor, General Motors şi Fiat Chrysler au fabrici de asamblare în Mexic.



Mai mulţi producători auto străini au fabrici în Mexic care exportă vehicule în SUA, între care Honda Motor, Volkswagen şi Mazda Motor.



Alte companii americane care beneficiază de NAFTA includ Whirlpool şi General Electric.



Nu este vorba doar despre comerţ, dar şi despre mândria naţională, pentru ambele ţări.



Înainte de a renunţa la vizită, Pena Nieto urma să înceapă săptămâna viitoare discuţii la Washington referitoare la NAFTA, despre care Trump a avertizat că îl va abandona dacă nu va putea să încheie un acord mai bun pentru angajaţii americani.



„A fost un acord unilateral de la bun început”, a scris Trump pe Twitter.



Liderul mexican şi-a exprimat disponibilitatea de a negocia părţi ale acordului, dar refuză solicitarea ca ţara sa să suporte costul construcţiei zidului de la graniţă.



Trump a semnat în această săptămână ordinul de construcţie a zidului, afirmând că va găsi o soluţie prin care Mexicul să suporte costurile.



Secretarul de presă al Casei Albe, Sean Spicer, a semnalat joi că SUA ar putea obţine 10 miliarde de dolari pe an prin impunerea unei taxe de 20% pe importurile din Mexic, care ar acoperi cu uşurinţă costurile construcţiei.



Ulterior, Spicer a spus reporterilor că taxa este doar o idee de finanţare a zidului şi că impactul economic trebuie analizat.



Impunerea unei taxe vamale, care ar necesita acordul Congresului, ar fi o încălcare clară a NAFTA, care permite circulaţia liberă a bunurilor între Mexic, SUA şi Canada.



Trump ar putea impune temporar o taxă de 15% importurilor mexicane, invocând o urgenţă a balanţei de plăţi, dar măsura ar fi sub penalizarea anunţată de secretarul de presă.



Orice taxă nouă şi, în ultimă, instanţă un război comercial ar fi nepopulare chiar şi între unii membri ai Partidului Republican, având în vedere potenţialul de a provoca daune economice ambelor ţări.



Mexicul este unul dintre cei mai mari importatori de produse agricole americane şi de componente folosite la fabricarea de automobile americane.



Senatorul republican Lindsey Graham din Carolina de Sud a scris pe Twitter că „orice taxă pe care o putem aplica noi, o pot aplica şi ei”, numind o astfel de măsură „o barieră uriaşă” în calea creşterii economice.



Dacă Trump decide să se retragă din acordul NAFTA, vechi de 23 de ani, industriile din ambele ţări vor avea de suferit, iar Statele Unite ar putea intra „într-o recesiune economică incredibilă”, consideră Jason Marczak, director al Iniţiativei Latino-Americane pentru Creştere Economică al Consiliului Atlanticului.



„În ultimele două decenii, relaţiile comerciale dintre SUA şi Mexic s-au aprofundat”, a spus el.



Interdependenţa este cea mai evidentă în lanţurile de furnizori din industria prelucrătoare, unde componente venite din SUA sau Canada sunt asamblate în Mexic, care oferă costuri mai scăzute ale forţei de muncă.



Acest fapt a dus la creşterea legăturilor economice între cele trei ţări. Circa 40% din exporturile mexicane în SUA au origine americană, potrivit datelor Biroului Naţional pentru Cercetări Economice.



Aproximativ 5 milioane dde locuri de muncă americane depind de comerţul cu Mexic, a arătat Christopher Wilson, de la Woodrow Wilson International Center for Scholars.



Aceste locuri de muncă sunt răspândite în multe state şi industrii, de la fabrici de componente auto care aprovizionează fabricile auto din Mexic până la fermele americane care cultivă orz destinat fabricării berii mexicane.



Dar majoritatea analiştilor sunt de acord că industria auto va fi cea mai afectată de un război comercial între SUA şi Mexic. Fluxul de autoturisme şi vehicule comerciale uşoare fabricate în Mexic către SUA a depăşit 2 milioane de vehicule în 2015, când statul mexican a devenit cea mai importantă sursă de automobile importate, arată datele Administraţiei pentru Comerţ Internaţional, parte a Departamentului pentru Comerţ din SUA.



Circa 1,38 de milioane de vehicule de pasageri produse în Mexic, în valoare de 29,4 miliarde de dolari, au fost importate în primele nouă luni ale anului 2016, arată cele mai recente date disponibile.



„Mexicul este cea mai importantă ţară pentru SUA”, a spus Antonio Ortiz-Mena, consultant senior la Albright Stonebridge Group, care a lucrat cu echipa de negociatori pentru NAFTA a Mexicului.



El a spus că SUA şi Mexicul sunt interdependente şi că le este mai bine dacă au relaţii de colaborare, decât dacă nu le au.