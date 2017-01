Guvernul Moldovei a iniţiat negocieri secrete cu Gazprom privind soarta datoriilor la gaze

O delegaţie guvernamentală în frunte cu viceministrul Economiei Valeriu Triboi a plecat la Moscova pentru a negocia un acord de restructurare a datoriilor la gaze cu gigantul rus Gazprom, potrivit Mold-Street După vizita oficială la Moscova a preşedintelui Igor Dodon, în capitala Federaţiei Ruse a plecat în regim operativ şi o delegaţie guvernamentală.Aceasta urmează să aibă întrevederi cu şefi de la Gazprom şi din cadrul Ministerului rus al Energeticii.Oficialul nu a răspuns la telefon. Un alt membru al delegaţiei, Călin Negură, şeful direcţiei generale energetică din cadrul Ministerului Economiei a refuzat să dea detalii despre vizită şi scopul ei.De la Moldovagaz am fost informaţi că reprezentanţii companiei nu participă la negocieri.Potrivit unor surse guvernamentale, principalul subiect pe agenda negocierilor este un acord de restructurare a datoriilor pentru gaze a Republicii Moldova care se ridică la circa 800 de milioane de dolari.În plus ar urma să fie negociată şi continuarea colaborării energetice moldo-ruse, inclusiv prelungirea contractului de achiziţie a energiei electrice de la Centrala Electrică (CERS Moldovenească) de la Cuciurgan, prin intermediara Energocapital.Anterior vice-ministrul Valeriu Triboi a vorbit despre iniţierea unor negocieri cu Gazprom privind o restructurare a datoriei la gaze„Acum, împreună cu Fondul Monetar Internaţional şi Banca Mondială, avem posibilitatea de a restructura aceste datorii pe o perioadă de zece ani. Am început deja negocierile cu Moldovagaz şi urmează să începem discuţiile şi cu Gazprom”, preciza viceministrul Economiei la finele anului 2015.Potrivit lui, o reeşalonare a datoriei ar uşura povara consumatorilor, care în caz contrar ar fi trebuit să achite aceste datorii în următorii trei ani.De notat că despre o posibilă asistenţă din partea FMI şi Banca Mondială pentru restructurarea datoriei la gaze, Guvernul vorbeşte deja de cinci ani.În mai 2011 s-a anunţat că experţii de la FMI şi Banca Mondială au realizat un studiu al sustenabilităţii datoriei externe a ţării noastre. Unul dintre scenariile acestei analize a abordat şi perspectiva reintegrării ţării cu asumarea plăţii datoriei la gaze faţă de Gazprom pe care a acumulat-o regiunea separatistă. Concluziile preliminare arătau că Chişinăul va fi în stare să plătească ratele.Pe 30 septembrie 2016, datoria întreprinderii mixte moldo-ruse Moldovagaz pentru gazele livrate de Gazprom a constituit 350,6 miliarde de ruble ruseşti (circa 5,55 miliarde de dolari la cursul oficial din această zi).Gazprom deţine 50% din capitalul Moldovagaz şi asigură 99% din necesarul de gaze al Republicii Moldova. În consecinţă Gazprom deţine o companie care are datorii faţă de proprietar.