Venezuela majorează salariul minim şi pensiile cu 50% pentru a combate inflaţia monstruoasă

Guvernul venezuelean a anunţat majorarea cu 50% a salariului minim şi a pensiilor în contextul în care inflaţia a scăpat de sub control.



Preşedintele Nicolas Maduro spune că măsura este menită să protejeze locurile de muncă şi veniturile, însă criticii susţin că aceasta ar putea adânci criza cu care se confruntă ţara.



Opoziţia îl acuză pe Maduro pentru felul în care conduce economia ţării, însă acesta susţine că se confruntă cu un război economic pornit de duşmani politici şi oameni de afaceri ostili.



Potrivit Fondului Monetar Internaţional, inflaţia va ajunge la 1.600% în acest an.



Maduro a anunţat majorarea salariului minim lunar la 40.000 de bolivari, aproximativ 60 de dolari la cel mai ridicat curs de schimb, sau 12 dolari pe piaţa neagră.



Aceasta este cea de-a cincea majorare dintr-un an, de ea urmând să beneficieze angajaţii din sectorul public, forţele armate şi pensionarii, a spus Maduro.



„În vremuri de război economic şi atacuri ale mafiei trebuie să protejăm locurile de muncă şi veniturile muncitorilor”, a declarat preşedintele venezuelean.



Inflaţia din Venezuela, cea mai ridicată din lume, a redus puternic valoarea bolivarului.



Ţara a fost puternic afectată de declinul preţurilor petrolului, principalul său produs de export. Venezuela se confruntă, de asemenea, cu o criză acută de alimente, medicamente şi bunuri de bază.



Opoziţia spune că incompetenţa preşedintelui şi 17 ani de politici socialiste eşuate se află în spatele crizei. Aceştia cer îndepărtarea lui Maduro, care a fost ales în 2013 pentru un mandat de şase ani după moartea predecesorului său Hugo Chavez.



Însă preşedintele acuză elitele ţării de sabotarea economiei în scopuri politice.



Principala asociaţie de business din Venezuela acuză că majorarea salarială a fost anunţată în lipsa unor consultări şi ar putea avea drept rezultat disponibilizări şi închiderea afacerilor mici.



Jose Guerra, un legislator din opoziţie, spune că banca centrală va tipări mai mulţi bani pentru a suporta majorarea, ceea ce va împinge inflaţia şi mai sus.