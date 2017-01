PPDA critică scumpirea carburanţilor şi cere ANRE să revizuiască marja comercială pentru benzină şi motorină; Andrei Năstase: „Guvernarea ilegitimă continuă să jefuiască cetăţenii”

11.01.2017

Decizia ANRE de a ridica din nou plafonul preţurilor comercializării cu amănuntul al benzinei şi motorinei este criticată dur de Partidul Platforma Demnitate şi Adevăr. Or, scumpirea de ieri a produselor petroliere este a treia din ultima lună, atenţionează PPDA, care afirmă că totul este rezultatul unor acorduri de cartel, reprezentat de un grup restrâns de importatori ai produselor petroliere.



Platforma Demnitate şi Adevăr anunţă că a analizat preţurile produselor petroliere la staţiile PECO din Ucraina şi că diferenţa dintre preţurile minime şi cele maxime la mai multe staţii de alimentare din diverse regiuni ajunge, pentru benzină şi motorină, la circa 4 hrivne (aproximativ 3 lei). „Este evident că în ţara vecină există o concurenţă reală pe piaţa produselor petroliere. În schimb la toate benzinăriile din Chişinău putem observa că diferenţa de preţuri la combustibilul lichid nu depăşeşte 10 bani”, se spune în comunicatul de presă emis de PPDA.



„Guvernarea ilegitimă şi uzurpatoare Plahotniuc continuă să jefuiască, să împovăreze şi să sărăcească cetăţenii Republicii Moldova. Consiliul Concurenţei, controlat de Partidul Democrat, nu supraveghează piaţa produselor petroliere din Moldova în conformitate cu cerinţele legale. Cunoaştem cu certitudine că această instituţie de supraveghere s-a înlăturat public de la intervenţia pe piaţa respectivă, motivându-şi în mod eronat decizia prin faptul că acest domeniu este reglementat de ANRE. Însă, conform legislaţiei în vigoare, Agenţia Naţională de Reglementare a Energiei dispune doar de dreptul stabilirii plafonului maxim al preţului comercializării cu amănuntul a benzinei şi motorinei.



Aşadar, observăm că este creat în mod artificial un vacuum de reglementare într-un domeniu strategic al economiei naţionale. În rezultat, populaţia ţării şi agenţi economici rămân ostatici ai unor acorduri de cartel, reprezentat de un grup restrâns de importatori ai produselor petroliere, care aproape în mod sincronizat, schimbă preţurile pe tabelele de la staţiile de alimentare, fără să existe o concurenţă reală între ei, deşi sub toate aspectele economice acest lucru este imposibil. Ca urmare, consumatorii din cea mai săracă ţară suportă cheltuieli nejustificate, iar câteva companii mari obţin supraprofituri, având sprijinul interesat al instituţiilor publice. Este o situaţie tipică unei economii care se sufocă în menghinele unui stat capturat”, se spune în declaraţia PPDA.



Totodată, Platforma Demnitate şi Adevăr atrage atenţia opiniei publice că, în ţările dezvoltate, în condiţiile unei concurenţe reale, asigurate de organul abilitat funcţional, rentabilitatea staţiilor PECO nu depăşeşte 3-4%.



„Marja comercială maximă specifică, stabilită de către ANRE pentru benzină la 3,16 lei per litru şi pentru motorina – 2,99 lei per litru, în lipsa concurenţei şi în condiţiile existenţei acordurilor de cartel, asigură o rentabilitate net superioară operatorilor de pe piaţa produselor petroliere din Moldova, comparativ cu ţările menţionate. Chiar şi în cazul în care toate cheltuielile de logistică sunt deduse din această marjă, rentabilitatea staţiilor de alimentare din Moldova depăşeşte 10%”, se spune în declaraţie.



În situaţia creată, PPDA cere autorităţilor să ia măsuri. „Aşa cum am menţionat anterior, una din priorităţile economice ale Platformei Demnitate şi Adevăr este şi demonopolizarea reală a ţării. În acest context, cerem Consiliului Concurenţei să intervină cu toată gama de instrumente legale în procesul supravegherii pieţei produselor petroliere în vederea contracarării acordurilor de cartel dintre operatorii de pe această piaţă. De asemenea, solicităm ANRE să revizuiască valoarea maximă a marjei comerciale specifice pentru comercializarea cu amănuntul a benzinei şi motorinei prin micşorarea acesteia cu cel puţin 30%”, se mai spune în declaraţia semnată de preşedintele Partidului Politic Platforma Demnitate şi Adevăr.