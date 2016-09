„RM are nevoie de fonduri europene, însă sprijinul financiar nu va fi dat pentru vorbe”; Siegfried Mureşan: „Mai mulţi bani, dar mai puţin spaţiu de manevră pentru politicienii care doar promit”

Republica Moldova are nevoie de reforme care trebuie realizate în favoare oamenilor, iar fondurile acordate de UE trebuie să fie folosite pentru interesele societăţii. Declaraţia a fost făcută de deputatul european Siegfried Mureşan în cadrul unui interviu pentru Europa Liberă , după publicarea raportului privind asistenţa acordată de UE pentru consolidarea administraţiei publice în Republica Moldova.Potrivit parlamentarului european, UE nu mai vrea să ofere bani pentru vorbe şi promisiuni, dar pentru rezultate concrete şi reforme implementate calitativ.„A susţine Republica Moldova, pentru proiecte de infrastructură, drumuri, căi ferate, poduri, de pe urma cărora beneficiază oamenii, aceasta a fost o decizie corectă. Şi eu vreau ca Republica Moldova să primească şi mai multe fonduri în perioada următoare, însă banii să fie pentru oameni, nu pentru politicieni. Şi vreau să se strângă laţul în jurul politicienilor care nu vor reforme. Nu mai vreau ca banii să fie acordaţi pe promisiuni ale politicienilor: vom face reformă în viitor, procuratură, justiţie. Şi să nu fie indicatori concreţi, măsurabili. Vreau ca banii să nu mai fie daţi pe vorbe, pe promisiuni, ci pe rezultate: când măsurile sunt făcute, când legile sunt adoptate, când reforma este făcută. Fiindcă aceasta ajută oamenii. Doar promisiunea unor politicieni, ştim din trecut, nu duce la niciun rezultat. Acest raport nu măsoară strict frauda, fiindcă, în multe cazuri, nu a fost fraudă, dar banii, pur şi simplu, nu au fost bine cheltuiţi. S-a asfaltat un drum care s-a făcut prost şi peste doi ani arăta la fel ca înainte. De aceea e nevoie de condiţionalităţi mai precise, e nevoie de o corelare mai bună cu strategia de reformă”, a declarat Siegfried Mureşan.„Reformele sunt, în primul rând, necesare pentru oameni, căci de pe urma reformelor oamenii beneficiază. Trebuie condiţii mai clare şi trebuie controale mai dese şi mai temeinice din partea celor care dau banii şi tocmai fiindcă bani vor fi şi mai mulţi în viitor. În plus, când vorbim despre Uniunea Europeană, vorbim, în primul rând, despre bani, despre fonduri. Însă sunt experţi ai Uniunii Europene deja în ministerele de la Chişinău. Cred că trebuie: unu, să fie mai mulţi experţi şi doi, aceştia să raporteze în detaliu cu privire la stadiul reformelor şi la rezultatele apărute în cadrul proiectelor în care au fost folosite fondurile europene. Avem nevoie de la acei oameni care sunt acolo, din partea Uniunii Europene pe teren, să ştim ce s-a făcut cu banii şi dacă se poate mai mult. Deci, vreau şi mai mulţi banii, fiindcă Republica Moldova are nevoie de mai multe fonduri şi am făcut în acest sens amendamente la bugetul Uniunii Europene care au fost acceptate de o majoritate în Parlamentul European pentru anul următor. Deci, mesajul meu este clar: mai mulţi bani, dar mai multe condiţii, căci aceasta ajută oamenii; mai puţin spaţiu de manevră pentru politicienii care doar promit şi nu implementează”, a mai spus europarlamentarul.În context, politicianul spune că UE va urmări cum sunt folosiţi banii din fondurile oferite Republicii Moldova, iar pentru obţinerea sprijinului financiar vor fi impuse condiţii mai stricte: „Vrem să obţinem rezultate cât mai mari din fondurile europene alocate în Republica Moldova, ca în România, ca în Irlanda, ca în Suedia. Deci, va fi mai mult control, vor fi condiţionalităţi mai clare, o corelare mai mare cu strategiile sectoriale, cu agenda de reformă şi rezultate. Se vor urmări în viitor nu doar indicatori cantitativi, ci se vor urmări şi indicatori calitativi. E una să investeşti fonduri europene în renovarea unei fântâni care nu aduce niciun câştig cu sine şi alta e să investeşti fonduri europene în construcţia unui drum, care face o regiune mai competitivă”.„Oamenii aşteaptă, pe bună dreptate, ca banul public să fie bine folosit, banul public din bugetul naţional şi, la fel, din bugetul Uniunii Europene. Vrei să ştii că acolo unde se cheltuieşte pentru o piscină, sunt înotători, că acolo unde se face o pistă de schi, este zăpadă şi nu că dealul e gol de zăpadă toată iarna”, a adăugat parlamentarul european.Totodată, europarlamentarul anunţă că va fi publicat un raport privind accesarea fondurilor europene: „Evaluăm şi care este costul pentru a accesa fonduri europene pentru beneficiari. Tocmai avem în lucru, eu coordonez aceasta în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, un studiu prin care măsurăm care este costul pe care îl are un beneficiar pentru a accesa fonduri europene. Vom publica acest studiu în octombrie, încă nu ştim rezultatele”.Precizăm că Curtea Europeană de Conturi a menţionat într-un raport că suportul financiar oferit de UE Republicii Moldova pentru consolidarea administraţiei publice a avut doar un efect limitat, iar fondurile suplimentare nu au fost justificate. În raport se menţionează că Republica Moldova se confruntă cu mai multe probleme, printre care corupţia generalizată şi administraţia publică deficitară.