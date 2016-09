VIDEO

Experţi: Moldova se confruntă cu cea mai acută criză din istoria sa

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 30.09.2016 19:18

Moldova se confruntă cu o criză economică fără precedent. Este concluzia unui raport despre situaţia din ţară, prezentat de Centrul Analitic „Expert-Grup” în cadrul Conferinţei internaţionale MACRO 2016. Pachetul de legi care prevede transformarea miliardului furat într-o datorie a tuturor cetăţenilor a stârnit discuţii aprinse, iar experţii au criticat decizia autorităţilor.



Potrivit raportului, incapacitatea autorităţilor de a preveni fraudele bancare şi punerea poverii pe umerii contribuabililor au agravat percepţia cetăţenilor şi oamenilor de afaceri asupra corupţiei. Experţii susţin că în următorii ani vom avea parte de o majorare a PIB-ului de cel mult trei la sută, în condiţiile în care Moldova are nevoie de o creştere de aproximativ opt la sută pentru a ajunge la nivelul ţărilor din regiune.



„După 25 de ani de independenţă, constatăm că Republica Moldova se află într-o criză sistemică destul de gravă, pentru că am observat destul de multe eşecuri de la guvernare în ultimii ani, care au dus la o serie de socuri economice şi bancare şi care vor compromite creşterea economică pentru următoriii cel puţin cinci ani. Mai mult, efectele crizei bancare, care deja capătă şi efecte fiscale, urmează să fie observate în următorii zece ani, ceea ce este destul de grav”, a declarat expertul Adrian Lupuşor.



Cel mai discutat subiect a fost pachetul de legi asumat de Guvern, printre care şi cea care prevede punerea miliardului furat pe umerii cetăţenilor. Experţii economici au criticat iniţiativa autorităţilor şi au cerut explicaţii de la guvernatorul Băncii Naţionale.



„Binenţeles că vorbim despre miliard. Pentru cineva este puţin, pentru cineva este mult, este 20 de procente din PIB. În cazul în care tot noi plătim aceste pierderi şi avem grijă de ei să le aducem capital bun şi să le rezolvăm problemele pe care le-au creat, de ce să nu avem noi ceea ce plătim?”, a menţionat conferenţiarul universitar Aurelia Tomşa.



„În primul rând, despre pachetul asumat de Guvern: metoda prin care s-a făcut e total lipsită de transparenţă, claritate şi previzibilitate. Din acest punct de vedere, orice lege, chiar dacă are bune intenţii, dar este aplicată prost, nu este decât o hârtie ca şi multe altele”, spune expertul economic Veaceslav Negruţa.



În replică, guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea, a declarat că este o soluţie dureroasă, dar necesară.



„Această cale care a fost aleasă, eu vă spun sincer, mă felicit că avem acele legi aprobate şi sper că vor fi promulgate, deoarece avem nevoie de ele cât mai urgent, dar este adevărat, avem şi un aspect de constrângere. În cazul de faţă cu toată răspunderea spun că e foarte necesar”, a spus Cioclea.



Conferinţa MACRO 2016, care se află la cea de-a patra ediţie, a întrunit 100 de participanţi, printre care experţi din Georgia, Armenia, Franţa şi România.