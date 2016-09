Experţii economici, sceptici în privinţa acordului de finanţare FMI-RM

Guvernul nu a reuşit să demonstreze Fondului Monetar Internaţional că lucrurile sunt administrate într-o variantă corectă. Mai ales că bugetul de stat este unul exagerat în varianta rectificată şi nu este realizabil pe dimensiunea de venituri şi cheltuieli. Guvernul a votat bugetul în perspectiva ca vor veni bani, dar bani nu vor fi. Este părerea experţilor IDIS Viitorul Veaceslav Ioniţă şi Victor Parlicov, exprimată în cadrul emisiunii „60 de minute de realism economic”.



În preajma negocierii unui acord cu FMI, Guvernul şi-a asumat răspunderea în faţa Parlamentului pentru şapte legi una chiar foarte sensibilă care vizează emiterea garanţiilor în contul creditelor de urgenţă acordate celor trei bănci devalizate de un miliard de lei. La fel este vorba de reducerea cheltuielilor şi veniturilor bugetare şi un şir de legi care vizează consolidarea sistemului bancar.



Asumarea de răspundere are nişte costuri politice foarte mari pentru Guvern care scoate în evidenţă lipsa unei majorităţi Parlamentare. Creşte probabilitatea relansării relaţiilor cu FMI, dar nu le transformă în realitate. „În acest an sunt planificate granturi externe de 9 miliarde de lei. Cred că guvernul va trebui să mai taie din bani. Bugetul în varianta actuală nu va impresiona FMI. Ei vor spune că nu este un buget realist”, a explicat Veaceslav Ioniţă.



Expertul Victor Parlicov a precizat: „Guvernul se află între ciocan li nicovală. Pe de o parte, Guvernul trebuie să restabilească relaţii cu FMI şi finanţatorii externi, iar pe de altă parte are problema costurilor sociale pentru a restabili relaţiile. Şi el trebuie să aleagă dacă îşi asumă costurile sociale. Deocamdată vedem că Guvernul pune accent pe restabilirea relaţiilor în speranţa că va debloca finanţările”.



În ceea ce priveşte pachetul de legi asumat, Parlicov susţine că societatea urmează să afle dacă aceste modificări sunt pe placul FMI. „Fondul nu are mandatul şi nu are dreptul să ne expunem pe aceste legi. Ei poartă discuţii la nivel de staff, dar decizia o ia bordul. Noi vom şti dacă aceste modificări au fost agreate de către fond doar atunci când va avea loc şedinţa pe problema Moldovei”.



