41 de milioane de dolari de la BERD pentru extinderea gazoductului Iaşi-Ungheni până la Chişinău

Sursa: jurnal.md Foto: e-stireazilei.ro 28.09.2016 10:15

BERD va oferi 41 de milioane de euro pentru a extinde gazoductul Iaşi-Ungheni până la Chişinău. Valoarea totală a proiectului a fost estimată la 93 de milioane de euro. Totodată, Banca Europeană de Investiţii va oferi în paralel un împrumut, iar Uniunea Europeană va cofinanţa proiectul.



Proiectul are scopul de a spori securitatea energetică a ţării prin diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale. Acesta va include, de asemenea, un plan de reformarea şi liberalizare a sectorului energetic.



Astfel, urmează să fie construită o nouă conductă care va aduce gaz în capitala Moldovei din România. Noua reţea va avea lungimea de 120km, diametru de 600 mm, cu o capacitate de 1,5 miliarde metri cubi pe an fiind conectată la reţelele de infrastructură de gaze existente la Ungheni (Moldova) şi Iaşi (România).



Precizăm că gazoductul Iaşi-Ungheni este cel mai mare proiect de interconectare a sistemelor de transport a gazelor dintre România şi Republica Moldova a costat 26 de milioane de euro, dintre care 7 milioane de euro reprezintă un grant din partea UE.



Gazoductul, cu lungimea totală de 43 de kilometri, are o capacitate de 1,5 miliarde de metri cubi de gaze, dintre care, iniţial, din România va fi livrat un volum de până la 50 de milioane de metri cubi pe an. Experţii spun că gazoductul Iaşi-Ungheni va reduce dependenţa ţării noastre de Rusia.