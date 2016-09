Voi plătiţi, dar hoţii o sa vă fure încă 25 de ani

Această Răspundere Asumată de Guvernul Criminal nu trebuie să treacă. Trebuie de oprit cu orice preţ…Eu mi-am spus părerea mai multe ori.Achitarea miliardului poate fi făcută şi altfel. Însă decizia guvernului Filip este una absolut criminală şi lipsită de logică, dependentă de ultimatumurile FMI, BM, UE, BERD, etc. Tot ce au putut să facă aceştia, s-a redus doar la constatarea imposibilităţii lor de a ajuta real acest popor în recuperarea miliardului, stabilirea unei puteri criminale şi punerea în genunchi a acestui popor.Toată gruparea de la guvernare, sfătuită de cei de peste hotare, trebuie să întreprindă măsuri foarte eficiente de recuperare a miliardelor de la hoţii reali, dar nu de la poporul care nu poartă nicio vină.Banca Naţională continuă activitatea să de sculă în sărăcirea oamenilor, ţării şi viitorului, slujeşte guvernarea şi nu propune nimic contra ultimatumurile partenerilor de dezvoltare.Repet pentru toată populaţia din ţară:Banii din miliardul furat au fost recuperaţi o dată deja. Însă, idioţii de la putere, sfătuiţi de partenerii de dezvoltare, mai vor să scoată miliardul încă o data din sufletul şi buzunarele rupte ale sărmanilor moldoveni, că mai apoi încă o dată să fie scos prin procentele ratei dobânzii la acest miliard de 5%, din sărăcia nemaipomenită a oamenilor.În aşa fel, dragi cetăţeni, aţi devenit ”ţapii ispăşitori”, cronic şi foarte jalnic dependenţi de cei care vă duc nu ştiu unde, nu ştiu cu ce, nu ştiu cum şi nu ştiu când.Daca pretinşii parteneri de dezvoltare ar fi fost dispuşi la modul serios să ne acorde ajutor, atunci problema era soluţionată în primele luni de la aflarea furtului miliarduluiAcum pentru cei de peste hotarele ţării. Voi, care trimiteţi bani rudelor de acasă din munca voastră grea, înjositoare şi absolut indecentă, sunteţi şi rămâneţi sursa principală de alimentare a recuperării miliardului furat prin cursul de schimb, preturi înfiorătoare care urmează să se dubleze la absolut toate produsele şi serviciile, inclusiv alimente, fructe, legume, serviciile comunale, căldură, electricitate. În loc, banii voştri de peste hotare, să fie investiţi în afaceri pentru a se crea locuri de muncă, salarii şi dezvoltare, ei vor fi furaţi şi duşi în conturile personale ale ”julicilor” de la putere, inclusiv pentru achitarea creditelor acordate de către donatorii străini, prin cursul de schimb, preţuri şi importuri masive de mărfuri, mai ales prin contrabandă. Ei vor aduce mărfuri prin contrabandă, iar voi, cei de peste hoaţe, veţi plăti în dolari şi euro pentru ele.Dragi cetăţeni, veţi fi furaţi în continuare, iar banii voştri vor fi direcţionaţi la menţinerea puterii dubioase, la îmbogăţirea lor.Ei, cei de la putere, din banii voştri menţin artificial puterea secesionistă/criminală de la Tiraspol, prin preţurile la energia electrică, care tot voi o plătiţi, care sunt de 2 ori mai mare că în ţările vecine. Ei între ei se împacă foarte bine.Încă o dată insist către guvernarea parazită, să citească foarte atent recomandările mele din ultimii 2 ani care le-am făcut public. Acolo sunt oferite soluţii gata pentru banii furaţi.Mă adresez şi către reprezentanţele partenerilor de dezvoltare să fie mai selectivi în soluţiile, ultimatumurile şi insistenţele lor, să aleagă cele mai potrivite căi de a ajutora Moldova, ci nu cele mai uşoare, care au impact fatal pentru oamenilor acestui ţinut de pământ.Oameni buni, nu trimiteţi bani acasă, ci numai bunurile de care au nevoie cei apropiaţi. Oameni buni, dacă nu vă transformaţi economiile din lei în dolar, euro sau alte valute străine, riscaţi să rămâneţi fără ele.Luaţi aminte cu toţii, leul moldovenesc nu a avut şi nu mai are nicio valoare. Ele este doar un mijloc sau un instrument prin care sunteţi deposedaţi de valută sau se fură economiile voastre. Doar în băncile străine vă puteţi salva ce v-a mai rămas.Ruşinea, obrazul, etica şi morala celor de la guvernare s-a consumat, de aceea de contat pe ei nu mai are sens. În acţiune se pune bâta şi batjocura.Conştientizez că şi de aceasta data vor sări ”experţii” plătiţi de bandiţi şi vor contrazice cuvintele mele.Însă vedeţi, să nu vi se întâmple exact că în 2014 şi 2015, când am avertizat exact despre acelaşi lucru, aţi ascultat experţii ”păstorului oligarhic”, cele 3 bănci au plesnit, iar voi aţi rămas cu economiile furate. Iar după ce cursul leului a explodat, economiile voastre in moneda de hârtie MD, s-au redus de 2 sau 3 ori.Atât deocamdată…