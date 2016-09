VIDEO

Pirkka Tapiola, îngrijorat de soarta fondurilor europene investite în RM: Calitatea serviciilor de achiziţii publice nu se îmbunătăţeşte, iar procesul este unul ineficient şi lent

27.09.2016 19:47

Sunt cheltuiţi prea mulţi bani din buget, dar nu ştim pentru ce. Despre problemele din sectorul achiziţiilor publice şi beneficiile aderării Republicii Moldova la Acordul privind Achiziţiile Guvernamentale din cadrul Organizaţiei Mondiale a Comerţului s-a discutat astăzi la o conferinţă tematică. Experţii, împreună cu şeful Delegaţiei Uniunii Europene la Chişinău, Pirkka Tapiola, s-au declarat îngrijoraţi de lipsa transparenţei şi tergiversarea reformelor în domeniu.



Potrivit experţilor economici, sistemul achiziţiilor publice are nevoie de reforme, întrucât nu există un mecanism de monitorizare a cheltuielilor făcute din bani publici.



„Cea mai mare problemă în sistemul de achiziţie publică este lipsa transparenţei. Atât timp cât nu avem un nivel de transparenţă minim necesar, atunci restul problemelor anume vin din aceasta şi anume mă refer la lipsa competitivităţii, care duce la preţuri majorate, descurajarea agenţilor economici de a participa la procedurile de achiziţii. Se cheltuie prea mulţi bani, dar nu ştim pe ce şi nu există un mecanism de monitorizare a felului în care sunt utilizaţi aceşti bani”, a menţionat Diana Enachi, expert la IDIS Viitorul.



Directorul Agenţiei Achiziţii Publice confirmă existenţa mai multor probleme în sistem, dar dă asigurări că deja a început implementarea reformelor pe care ţara noastră, în calitate de membră a Acordului Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind Achiziţiile Publice, trebuie să le îndeplinească.



„În curând va fi stabilită Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor. Era un conflict de interese din motiv că Agenţia Achiziţiilor Publice aproba procedura de licitaţie şi revizuirea contestaţiilor. Acum conflictul acesta de interese este exclus şi deja vor două agenţii aparte. Agenţia de Soluţionare a Contestaţiilor va fi independentă deoarece se va subordona doar Parlamentul, şi nu Ministerului Finanţelor”, a explicat directorul Agenţiei Achiziţii Publice, Ruslan Malai.



Pe de altă parte, şeful Delegaţiei UE în Moldova, Pirkka Tapiola, a declarat că situaţia în domeniu nu se îmbunătăţeşte şi că este îngrijorat de soarta fondurilor europene investite în ţara noastră.



„Calitatea serviciilor nu se îmbunătăţeşte, iar procesul de achiziţii publice s-a dovedit a fi unul ineficient şi lent. Din toate punctele de vedere, ne îngrijorează calitatea achiziţiilor publice. Recent, am început implementarea a opt programe cu sprijin bugetar, ceea ce înseamnă, în total, investiţii de 213.000 de euro, aproape o pătrime dintr-un milion. Suntem îngrijoraţi în privinţa cheltuirii acestor bani şi vreau să accentuez: la fel cum Moldova trebuie să fie transparentă faţă de plătitorii săi de taxe, la fel şi noi trebuie să le explicăm plătitorilor de taxe din Europa unde s-au investit banii”, a menţionat Tapiola.



Potrivit Ministerului Economiei, acordul ar putea contribui la creşterea nivelului concurenţei pentru marile proiecte de infrastructură, va spori gradul de transparenţă şi va combate corupţia în sistemul achiziţiilor publice. Republica Moldova a devenit membră a Acordului Organizaţiei Mondiale a Comerţului privind Achiziţiile Publice în luna iunie a acestui an.