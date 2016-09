Economist: Pentru majoritatea pensionarilor din RM, formula după care le-a fost calculată pensia rămâne un mister

Pentru majoritatea pensionarilor din R. Moldova formula după care le-a fost calculată pensia rămâne un mister, scrie Economist Fiecare an în care cotizezi la pensie este considerat un an asigurat pentru mai târziu. Nu însă şi în R. Moldova, unde se vorbeşte despre o eventuală prăbuşire a sistemului de pensii. O reformă ar putea fi aplicată începând cu 1 ianuarie 2017, fiind prevăzută şi modificarea formulei de calcul, care, potrivit experţilor, în prezent nu ţine cont de inflaţie şi „redistribuie averea de la cei mulţi şi săraci la cei puţini şi privilegiaţi”.Formula în baza căreia se calculează pensia pentru limita de vârstă în R. Moldova este destul de complicată, astfel că puţini angajaţi îşi pot estima mărimea pensiei pe care o vor primi. Există nişte repere generale de care depinde cuantumul pensiei: vârsta de pensionare, stagiul de cotizare realizat, venitul mediu lunar asigurat ş. a., dar un eventual calcul este îngreunat de faptul că sunt luate în calcul două perioade: de până în anul 1999, când a fost modificat modul de calculare a pensiei, şi de după anul 1999.Autorităţile pregătesc o reformă a sistemului de pensii, care ar urma să fie aplicată începând cu 1 ianuarie 2017. Adrian Lupuşor, directorul executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, care a făcut parte din grupul de lucru care a elaborat conceptul de reformă, spune că problema principală este formula după care se calculează pensia. Mai exact, la determinarea veniturilor nu este luată în calcul inflaţia, astfel că acestea nu sunt indexate anual.„Nu s-a ţinut cont că, în diferiţi ani, o sută de lei au o valoare diferită: astăzi cu ei poţi cumpăra mai puţin decât ieri, iar mâine mai puţin decât azi. De aceea, principalul este să fie modificată formula de calcul şi în mod obligatoriu să fie indexate veniturile. Mecanismul indexării încă nu este stabilit, ministerul şi experţii determină ce va fi luat în calcul: nivelul inflaţiei, creşterea salariului sau o medie dintre aceşti doi indicatori”, a explicat expertul într-un interviu.Şi expertul Viorel Gîrbu a subliniat că, pentru calculul pensiilor după 1998, autorităţile nu au prevăzut un coeficient de actualizare. „Când te pensionezi primeşti aceeaşi sumă care a fost plătită sub formă de contribuţii în 1999, 2000... şi tot aşa, fără actualizare la rata inflaţiei.”„Autorităţile au creat un mecanism de actualizare doar pentru cei privilegiaţi. Noi, în realitate, nu avem un sistem de pensionare echitabil, ci unul care oferă surse de asistenţă financiară pentru autorităţi, care primesc pensii mai mari decât suma contribuţiilor achitate, iar restul populaţiei primeşte mai puţin faţă de contribuţiile plătite pentru a aduna bani pentru pensiile autorităţilor. Este un sistem de redistribuire a averii de la cei săraci şi mulţi la puţini şi privilegiaţi”, a mai adăugat expertul.În acest sens, de menţionat că în R. Moldova, rata de înlocuire a salariului pierdut este cea mai mică din regiune: persoanele care au contribuit la fondul asigurărilor sociale primesc doar 26% din salariul pe care l-au ridicat cândva, faţă de cel puţin 40% în alte state din regiune. Demnitarii şi alte categorii de persoane privilegiate fac excepţie, cu o rată de înlocuire de circa 80%.Continuare pe Economist