Mihai Ghimpu a obţinut în 2015 dividende de peste 700.000 de lei de la o firmă pe care a fondat-o

Mihai Ghimpu, liderul PL, a obţinut pe parcursul anului 2015 dividende în valoare de 740.000 de lei de la Eurosim SRL, firmă la care politicianul deţine 34% din capitalul social, potrivit declaraţiei de venit de anul trecut, document publicat recent. Astfel, liberalul, lansat recent în cursa electorală, a câştigat din activitatea companiei cu 300.000 de lei mai mult decât în 2014, notează anticorupţie.md Potrivit registrului Camerei Înregistrării de Stat, obiectivele de activitate declarate ale întreprinderii sunt „comerţul cu ridicata al benzinei pentru autovehicule, comerţul cu ridicata al motorinei, comerţul cu amănuntul al carburanţilor, fabricarea băuturilor, fabricarea produselor de tutun”. În cadrul firmei, Mihai Ghimpu este partener de afaceri cu Veaceslav Ceban şi Iurie Aramă.O anchetă recentă a Ziarului de Gardă, realizată în parteneriat cu Centrul de Investigaţii Jurnalistice, arată că în ultimii trei ani şi jumătate, Get Premium SRL, firmă fondată de Veaceslav Ceban, a obţinut contracte în valoare de zeci de milioane de lei cu instituţii subordonate partidului pe care îl conduce Mihai Ghimpu. SRL-ul are adresa juridică într-un fost sediu al PL, oficiu care aparţine în prezent Eurosim. „Doar în 2015, Calea Ferată din Moldova, întreprindere condusă de liberalul Iurie Topală, a achiziţionat produse petroliere în valoare de 60 de milioane de lei de la acest agent economic. Alte patru întreprinderi municipale care utilizează în activitatea lor de zi cu zi carburanţi i-au avut în calitate de furnizori pe cei de la Get Premium, care a intrat pe piaţă abia în 2013, devenind practic „moştenitoarea” contractelor de milioane cu statul ale unei alte firme a partenerilor deputatului, Parstar Petrol, care practic a dispărut după ce a ajuns în vizorul presei şi a organelor de drept”, potrivit investigaţiei.Tot în declaraţia pentru anul 2015, Mihai Ghimpu a indicat pentru prima dată că deţine patru terenuri: trei intravilane şi unul agricol. Trei au fost moştenite în 2002 de Dina Ghimpu, soţia deputatului, şi au o valoare totală de aproape 6.000 de lei. Cel de-al patrulea lot, dobândit în 2014, are doar trei metri pătraţi, dar ar valora cadastral 21.000 de lei.Liderul PL mai deţine şi un apartament cu o suprafaţă de peste 160 de metri pătraţi, în valoare de 1,4 milioane de lei, locuinţă care a fost cumpărată în 2014. Pe parcursul anului trecut, Mihai Ghimpu a avut la Parlament un salariu total de 140.000 de lei, iar peste 65.000 de lei au constituit pensia.Soţia deputatului, Dina Ghimpu, angajată la Ministerul Culturii, a avut un salariu de 117.000 de lei şi o pensie de 21.000 de lei.Conform rapoartelor financiare depuse de PL la Comisia Electorală Centrală, Mihai Ghimpu este unul dintre donatorii principali ai formaţiunii. În 2015 el a donat partidului 810.000 de lei, iar în 2016, alte 201.000 de lei.