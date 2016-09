Cui servesc banii din Fondul de Eficienţă în Energetică

Zilele trecute am făcut cunoştinţă cu materialele Curţii de Conturi, dar şi cu materialele unei publicaţii apărute pe portalul anticoruptie.md , care vizează constituirea şi funcţionarea Fondului de Eficienţă Energetică (FEE).Personal am stat la baza formării acestui fond, fiind numit membru al Consiliului de administrare (CA) a FEE din partea societăţii civile prezentată de IDIS ”Viitorul”. Fondul de Eficienţă Energetică de la bun început a fost conceput ca un instrument financiar cu impact politic puternic de perspectivă asupra celor 3 partide de la guvernare din AIE-2. Acesta a fost în aşa mod conceput, ca să aibă impact regional de eficienţă în formarea imaginii celor 3 partide de la guvernare. Cu mare regret, după plecarea unor persoane din conducerea fondului, dar şi din Consiliul de administrare a acestuia, FEE a fost totalmente capturat de către oamenii din Partidul Democrat, iar ce a fost mai departe este cunoscut de fiecare.Conform Hotărârii de Guvern, responsabilitatea administrării FEE trebuia să fie asigurată pe perioada a nu mai mult de un an, prin rotaţie, de către fiecare minister participant. Primul an era prevăzut să fie în cadrul ME, al doilea an în cadrul Ministerului finanţelor, iar următorii 2 ani trebuiau să fie în cadrul Ministerului mediului şi Ministerului dezvoltării regionale şi construcţiilor. Astăzi, din conţinutul acelei HG nu a mai rămas nimic, a fost totul rescris, iar după ce acest fond a fost capturat de Partidul Democrat, aşa a şi rămas în cadrul Ministerului economiei, fără ca alte ministere să mai amintească vre-o dată până astăzi despre caracterul de rotaţie.Imediat după primul an de funcţionare a acestui fond trebuia să se pună întrebarea de realegere a preşedintelui CA, iar şefia FEE să fie transmisă MF. Însă după o înţelegere secretă între ministerul finanţelor şi economiei s-a decis ca acest preşedinte (Valeriu Lazăr) să continue să administreze CA mai departe şi să fie lăsat în cadrul ME încă pe parcursul unui an de zile. Astfel a fost încălcat unul din principiile de administrare a FEE.Ca fost membru a comisiei de alegere a conducătorului fondului, am constatat, de la bun început au fost făcute tentative de a vârî omul comod ministerului economiei, însă nu a trecut deoarece nu a fost acceptat de către comisie, cu toate că reprezentantul ME făcea presiuni şi vota contra deciziile comisiei. După alegerea directorului fondului a sosit timpul de angajare a administratorului fondului. După numirea directorului FEE a început lupta pentru alegerea unui Administrator al FEE. Fiind membru al comisiei am depus eforturi inimaginabile pentru a adopta un regulament intern de alegere a acestui administrator liber şi independent prin elaborarea unor criterii foarte dure. Şi aici reprezentantul ME permanent punea beţe în roate.După depunerea dosarelor mai multe candidaturi s-au înscris în concurs, iar fiecare candidat trebuia să fie apreciat cu note intre 1 şi 10 pe fiecare criteriu, de către toţi cei 9 membri a CA. Viziunea, planul de acţiuni şi strategia de administrare a FEE, din partea candidaţilor, era evoluată aparte tot de fiecare membru al CA. Printre candidaţi a apărut din nou interpusul dlui ex-ministru Lazăr – Viorel Munteanu.Printre candidaţii care au depus dosarele au fost persoane foarte profesioniste, pe care i-am evaluat cu cea mai înaltă notă, deoarece în comparaţie cu viitorul administrator erau mult net superiori. Dl Viorel Munteanu a fost evaluat de către câţiva membri independenţi cu cea mai joasă notă, însă ca prin minune, presupun, printr-o înţelegere între ministerul finanţelor şi economiei şi alţi membri loiali guvernării, anume acest personaj a fost apreciat cu cea mai înaltă notă. Toate dosarele aplicaţiilor se păstrează la FEE sau la ME, iar cei interesaţi pot face o evaluare absolut echidistantă, chiar şi astăzi să se vadă cine a fost cel mai bun. Printre culise majoritatea îmi spuneau că au fost impuşi personal de miniştrii lor să acorde maximum punctaj celui lobat de ME.Când a fost vorba de negocierea contractului de acordare a serviciilor de administrare a FEE Consiliul de administrare a primit recomandările comisiei de negociere din care, din nou am făcut parte. Însă prevederile comisiei de negociere a contractului, care prevedea achitări etapizate în funcţie de performanţele realizate a administratorului, au fost în totalitate ignorate şi luată o decizie absolut bizară. Contra am fost eu şi reprezentantul ministerului finanţelor. Astfel, pe parcursul anului 2012, numai pentru 3 luni de zile, în care nici regulament nu a elaborat, iar FEE nu a activat absolut deloc, administratorul a încasat câteva sute de mii de lei fără a pune deget pe deget.La toate şedinţele Consiliului s-a simţit atmosfera de tensiune încordată de nemulţumire a ministrului Lazăr. Nici un membru al CA nici pentru o şedinţă, în afară de cel al MF şi eu, nu prezentau propuneri sau analize asupra materialelor care erau supuse discuţiei sau votului.În luna februarie 2013 a fost anunţat al doilea apel, primul nefiind procesat, totodată nu era adoptat nici un fel de regulament de aplicare sau manual de depunere a dosarelor. Mai mult, nu erau adoptate nici instrumentele de finanţare a fondului.La fiecare şedinţă activitatea mea trezea mare deranj pentru preşedintele CA. Am fost avertizat prin nişte persoane să fiu mai tolerant. Iar peste câteva luni de la conducerea fondului am primit o informaţie prin care eram rugat amabil să părăsesc calitatea mea de membru al CA al FEE. Motivul invocat era ca din cauza mea fondul nu funcţionează eficient şi prezint obstacole în procesul de selecţie şi expertizare a cererilor de finanţare.În materialul publicat pe anticoruptie.md se menţionează că împotriva hotărârii de stabilire a salariului fix Administratorului s-au expus doar doi dintre cei şapte membri ai CA, reprezentantul Ministerului Finanţelor şi expertul energetic din partea Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (ASDCI).Vin să fac o precizare. Consiliul era format din 9 persoane, iar la acea şedinţă m-am opus cu vehemenţă contra acordării plăţii administratorului, invocând regulamentul care prevedea achitări strict în funcţie de performanţele realizate. Mai mult, am indicat că în perioada activităţii administratorului nu s-au întreprins nicio activitate de atracţie a fondurilor străine sau autohtone pentru FEE, obligaţiune prevăzută de regulament.În luna august 2013 la una din şedinţele CA am propus ca administratorul să efectueze o analiză a localităţilor care obţin granturi sau cofinanţări din partea FEE la obiectul apartenenţei politice a primarilor, directorilor de şcoli şi instituţii publice, la care dl Lazăr a acţionat foarte agresiv şi bolnăvicios. Cine este interesat de aceste informaţii poate consulta stenograma şedinţelor CA a FEE să se convingă.La următoarea şedinţă când trebuiau votate nişte completări foarte necesare de gestionare a mijloacelor provenite din sursele străine, părtaşii PD practic au blocat şedinţa, care cereau o pauză de câteva zile pentru consultaţii adăugătoare. Reprezentantul străin din partea ASDCI s-a enervat şi a criticat dur şedinţa CA. În luarea de cuvânt am exclamat, mijloacele din sursele străine în dolari şi euro trebuie să ajungă acolo unde este strict necesar, dar nu unde doreşte ME. Iar pauza cerută nu este altceva decât o frică a membrilor CA din partea ME şi afiliaţi lor, deoarece au venit nepregătiţi la şedinţă şi ar putea pierde iniţiativa. În aceiaşi minută, cu o replică tăioasă, unul din membri a sugerat, dacă nu-mi place pot ceda funcţia de membru al CA. Aşa am şi procedat din perspectiva a 2 motive:Regulamentul de funcţionare a CA al FEE prevedea, dacă un membru se eliberează din funcţii de la locul de muncă a entităţii care este delegat în calitate de membru, acesta îşi pierde calitatea sa de membru. La acel moment eram eliberat din funcţii de la IDIS ”Viitorul”.Alt motiv pentru a pleca din calitatea de membru al CA, a fost legat direct de tentativele vădite de amestec în funcţionarea FEE din partea ME, începând de la selectarea angajaţilor fondului, distribuirea şi selectarea cererilor de finanţare, inclusiv controlul permanent asupra activităţii fondului din partea PD.După ce am anunţat că renunţ la calitatea de membru al CA al FEE, am prevenit direct pe cei din şedinţă că acest fond este de buzunar pentru alianţa de guvernare, fapt confirmat ulterior. După aceea s-a constatat, dar şi confirmat de controalele Curţii de Conturi, că FEE a devenit o sursă bună de spălat banii pentru adepţii PD.Faptul că FEE a fost constituit pentru ca unii să beneficieze de banii statului şi granturile externe de milioane de euro au fost şi toate actele şi deciziile elaborate de CA al acestui fond, care vădit au conţinut cu caracter schimonosit, ajustat la procedurile, schemele şi procedeele de a fi aplicat în folosul celor de la guvernare şi aliaţilor lor.