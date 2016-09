În loc să reacţioneze la semnalul de alarmă dat de fermieri despre înţelegerea de cartel pe piaţa cerealieră, Consiliul Concurenţei avertizează UniAgroProtect

În loc să reacţioneze la semnalul de alarmă dat de fermieri despre înţelegerea de cartel pe piaţa cerealieră, Consiliul Concurenţei îi ameninţă. Într-o scrisoare adresată Asociaţiei UniAgroProtect, conducerea instituţiei avertizează reprezentanţii acesteia că ar putea fi traşi la răspundere contravenţională „în cazul prezentării informaţiilor neautentice, incomplete, cât şi nefurnizării acestora”.



Încă la sfârşitul lui iulie, UniAgroProtect a expediat în adresa Consiliului Concurenţei un demers cu solicitarea verificării dacă nu există acorduri anticoncurenţiale între companiile care achiziţionează grâu şi orz de la fermieri. Drept argument, fermierii au invocat preţurile de achiziţie din Ucraina şi România, care erau cu 0,8-1,2 lei mai mari decât în Republica Moldova.



De atunci instituţia de stat nu a întreprins nicio acţiune. În schimb, a expediat Asociaţiei UniAgroProtect demersuri în care solicită lista întreprinderilor care achiziţionează grâu de la traideri.



„Mergem de la rău la mai rău. Consiliul Concurenţei deja vine cu nişte intimidări în adresa celor care solicită investigarea eventualelor acorduri de cartel pe piaţa cerealelor. Am primit un răspuns de la ei pe care l-am calificat drept bătaie de joc. Ei au solicitat ca noi să prezentăm listele tuturor producătorilor de grâu, lista tuturor operatorilor pe piaţa cerealierilor (traideri) şi lista întreprinderilor care achiziţionează grâu de la traideri. Mai nu s-a cerut de la noi sa prezentăm lista tuturor cetăţenilor care cumpără pâine la noi în ţară. În Moldova sunt câteva zeci de mii de fermieri care cultivă grâu şi orz. Cât timp îi trebuie unei organizaţii non-guvernamentale să întocmească lista producătorilor? De unde poate afla organizaţia noastră lista întreprinderilor care achiziţionează grâu şi orz de la traideri? Pentru ce întreţinem noi Consiliul Concurentei din impozitele noastre? Această instituţie a putut solicita de la Departamentul Statistică toată informaţia referitor la agenţi economici care produc grâu şi orz, precum şi la întreprinderile care achiziţionează aceste culturi. De la Serviciul Vamal era posibil de solicitat informaţia privind lista exportatorilor de grâu şi orz”, afirmă preşedintele UniAgroProtect, Alexandru Slusari.



„Recent, pe 13 septembrie, am primit încă o scrisoare de la Consiliul Concurenţei cu repetarea solicitării listelor indicate mai sus, dar si cu avertizarea că în cazul neprezentării acestor liste poate surveni răspundere în conformitate cu art. 330/1 din Codul Contravenţional. Adică, în loc să se autosesizeze privind situaţia pe piaţa cerealelor, Consiliul Concurenţei îşi bate joc şi se luptă cu cei care se luptă pentru demonopolizarea acestei pieţe. Ţin să menţionez că Consiliul Concurenţei dincolo de faptul ca mă ameninţă, face acest lucru fără temei legal. Art. 330/1 din Codul Contravenţional prevede răspundere administrativă pentru prezentarea informaţiei neautentice sau incomplete. Acolo nu este nimic scris despre răspunderea pentru neprezentarea informaţiei”, a adăugat preşedintele UniAgroProtect.



Anterior, Consiliul Concurenţei şi-a explicat demersurile expediate în adresa „UniAgroProtect” astfel: „Ţinând cont că este una din cele mai importante asociaţii şi activează de 15 ani în domeniu, ar putea deţine informaţii relevante, pe care ar putea să le ofere Consiliului Concurenţei. Astfel, solicitarea Consiliului Concurenţei reprezintă una din acţiunile îndreptate spre elucidarea situaţiei date”.