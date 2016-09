Cine a blocat tranzitul mărfurilor moldoveneşti prin Ucraina

De aproape două săptămâni s-a epuizat stocul de autorizaţii de tranzit prin Ucraina pentru transportatorii de mărfuri din Moldova. Autorităţile susţin că acestea se tipăresc, scrie mold-street.com Producătorii de fructe, legume şi alte mărfuri din Moldova stau cu marfa în depozite şi frigidere. Aceasta se întâmplă pentru că deja de două săptămâni transportatorii care livrează marfa în Rusia şi în alte state CSI nu mai au autorizaţii de tranzit prin Ucraina.Autorizaţiile s-au terminat cu trei luni mai devreme„E o situaţie care se repetă deja ani în şir, doar că în acest an autorizaţiile s-au epuizat cu trei luni mai devreme, la începutul toamnei, în timp ce în ceilalţi ani la finele ei", spune Dumitru Albuleasa, director executiv la Uniunea Transportatorilor şi Drumarilor (UTD) din Republica Moldova.Potrivit lui Albuleasa, Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor (MTID) şi Agenţia Naţională de Transport Auto (ANTA) sunt la curent cu situaţia creată, doar că lucrurile nu s-a mişcat din loc.„Este exact în perioada când mulţi producători vor să îşi exporte producţia în Rusia, dar din cauza lipsei autorizaţiilor nu îşi pot transporta marfa. Totodată nu este clar de ce s-au epuizat atât de rapid, în condiţiile în care numărul de autorizaţii a fost practic ca şi în anii precedenţi", se întreabă directorul Uniunii Transportatorilor şi Drumarilor.„Ministerul sau conducerea ANTA nu a ştiut cu trei luni în urmă că se termină aceste autorizaţii ca să discute cu partea ucraineană? Ucraina ne acordă mai mult de 45.000 de autorizaţii bilaterale/tranzit pe an, dar acestea s-au terminat. Până la finele anului mai este şi riscăm să stăm cu strugurii şi cu merele acasă. S-a dus acum conducerea MTID să discute cu colegii din Ucraina şi ne-a promis că în următoarele zile problema va fi deblocată. Noi însă de mai mulţi ani propunem liberalizarea tranzitului şi ucrainenii sunt de acord, dar de ce nu se face rămâne o enigmă", mai spune Dumitru Albuleasa.Iurie Chirinciuc, ministrul Transporturilor chiar a anunţat pe 8 septembrie, într-o postare pe pagina sa de Facebook că această problemă a fost unul din subiectele discutate cu ministrul Infrastructurii din Ucraina, Vladimir Omelian.„Problema va fi soluţionată în zilele următoare, câteva mii de autorizaţii vor fi livrate", promitea Iurie Chirinciuc.Au trecut 10 zile însă nimeni de la MTID nu se mai încumetă să spună când va fi soluţionată problema.Reprezentanţii Agenţiei Naţionale de Transport Auto susţin că de blocaj ar fi vinovată Ucraina.„Aşteptăm ca Ucraina să ne livreze aceste autorizaţii. Conform unor informaţii săptămâna viitoare (19-25 septembrie), câteva mii de autorizaţii vor fi tipărite şi livrate în Moldova", a precizat Ion Creţu, responsabil din cadrul ANTA.Acesta nu exclude însă că multe autorizaţii de transport prin Ucraina s-ar afla în posesia unor transportatori, care încă nu le-au utilizat.Anume faptul că în circulaţie ar fi un număr mare de autorizaţii neutilizate, ar constitui o problemă. E vorba de câteva mii de bucăţi şi autorităţile din Ucraina duc evidenţa şi respectiv întreabă de ce nu sunt utilizate.De notat că o autorizaţie de tranzit prin Ucraina costă 10-15 euro, iar banii ajung în bugetul ANTA.Potrivit unor surse ar exista o veritabilă piaţă neagră a autorizaţiilor de tranzit prin Ucraina care se vând la preţuri de 2-3 ori mai mari.„Noi am cerut mai multă transparenţă, ca autorizaţiile să fie eliberate conform numărului de camioane, ca să fie evidenţă câte camioane are, câte autorizaţii a luat şi câte a întors. Ca să nu se întâmple ca o firmă cu două camioane a primit 10 autorizaţii, iar altă companie cu 10 TIR-uri a primit tot zece autorizaţii", afirmă Albuleasa.În acest sens la începutul acestui an a fost emis şi un ordin al directorului ANTA, care prevede că „autorizaţiile unitare pentru Ucraina de tip bilateral, tranzit, vor fi eliberate câte o autorizaţie pentru fiecare unitate de transport".Doar că acest ordin nu se respectă şi sunt eliberate şi câte două autorizaţii pe un camion.Potrivit lui Albuleasa, o soluţie pentru a evita astfel de probleme ar fi liberalizarea tranzitului de mărfuri de către Moldova şi Ucraina, aşa cum e în cazul României.Autorităţile susţin că duc negocieri cu partea ucraineană. Astfel în luna mai 2016, în cadrul unei întrevederi cu omologul său ucrainean, Vladimir Omelian, Iurie Chirinciuc a discutat despre necesitatea semnării Protocolului cu privire la modificarea Acordului întreGuvernul Republicii Moldova şi Guvernul Ucrainei privind comunicaţia internaţională auto, semnat la Chişinău pe 20 martie 1993, care presupune în mod expres liberalizarea efectuării transporturilor de mărfuri în tranzit.În rezultatul semnării acestui protocol, operatorii moldoveni de transport ar putea beneficia de posibilitatea efectuării transportului de mărfuri pe teritoriul Ucrainei, fără autorizaţie de tranzit. Deocamdată totul rămâne pe vechi.De notat că peste 90% din exporturile de fructe şi legume în statele CSI se fac cu camioanele, tranzitând Ucraina.