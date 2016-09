Raport Fraser: Republica Moldova ocupă una dintre cele mai proaste poziţii în clasamentul celor mai libere economii ale lumii

Economia Republicii Moldova ocupă una dintre cele mai proaste poziţii în clasamentul mondial al celor mai libere economii. Potrivit studiului „Economic Freedom of the World: 2016” , ţara noastră a ocupat locul 99 din 159 de state incluse în clasament.Astfel, în raportul anual lansat ieri de Institutul canadian Fraser , Republica Moldova a acumulat un scor de 6,72 de puncte din 10 posibile, clasându-se după Slovenia şi Suriname şi devansând Papua Noua Guinee, Serbia şi Rusia.În acelaşi raport, România s-a clasat pe locul 22, Georgia – 5, Armenia – 18, Estonia – 19 şi Venezuela-159. Cele mai bune rezultate le-au obţinut Hong Kong, Singapore, Noua Zeelandă şi Emiratele Arabe Unite.Institutul Fraser, o organizaţie publică canadiană independentă de cercetare şi de învăţământ, a analizat în raport gradul în care politicile şi instituţiile unei ţări susţin libertatea economică prin intermediul a 42 de indicatori.Comparativ cu alte state, Republica Moldova stă cel mai bine la capitolul reglementării în domeniul creditării bancare, ocupând locul 19, cu 9,7 puncte, scrie infoprut.ro La antipod, unul dintre cele mai proaste capitol din Republica Moldova privind liberatea economică este cel al reglementării pe piaţa muncii. Sub acest aspect, Republica Moldova ocupă locul 115, cu 5,5 puncte. Însă realitatea cea mai gravă vizează reglementarea din mediul de afaceri: locul 130, 5,9 puncte.