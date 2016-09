Despre „succesul remarcabil” al primei scheme la energie electrică

Deja de ani de zile tot auzim de schemele cu intermediari ce fură lunar oamenii de veniturile lor. Energia electrică, gaze naturale, telecomunicaţii. Facturile pe care le plătim lunar au o parte din bani ce merg spre cineva anume. Lunar, noi punem mână de la mână ca să îl facem gospodar pe un anumit cineva. Existenţa acestor scheme nu este o noutate pentru nimeni – doar cei ce beneficiază direct se prefac că plouă şi că subiectul nu există. Şi cei din Ministerul Economiei, care execută aceste scheme.Schemele astea cu intermediari sunt o ilustraţie cum cele vreoAici o să vorbim despre prima schemă la electricitate executată în Republica Moldova.Executor – Igor Dodon pe timpul când era Ministru al Economiei.Urmare a acestei scheme consumatorul a plătit pentru electricitate doar în 2008 cu 12 milioane dolari mai mult. De la familie tânără neprivilegiată până la pensionar – toţi au pus mână de la mână şi au adunat cu 12 milioane dolari mai mult. Cine a avut de beneficiat din această operaţiune nu ştim exact, dar există multe alte coincidenţe din acea perioadă, când multe lucruri pe care le făcea Dodon erau exact în beneficiul lui Plahotniuc (aici despre alte întrebări către Dodon) Să vedem factual ce s-a întâmplat. În 25 aprilie 2008 se aprobă o Hotărâre de Guvern, conform căreia Dodon este şeful echipei de negociere a preţurilor la energia electrică din Ucraina. Sarcina lui era să reprezinte cele mai bune interese ale Republicii Moldova şi a oamenilor săi. Vedeţi mai jos Hotărârea de Guvern.La 20 mai delegaţia pleacă la ultima rundă de negocieri. Cât de mult s-a chinuit Dodon să lupte pentru interesele oamenilor nu ştim exact, dar ştim că deja din 1 iunie schema era operaţională şi cineva începea să facă bani serioşi. 10 zile! Asta, inclusiv cu implementare şi partea ”logistică”. Să mai povestească cam câte ore a stat în şedinţe Dodon, explicând, negociind, luptând pentru fiecare punct procentual?Dacă estimările arată că doar în jumate a anului 2008 se furau 12 milioane dolari, atunci daţi să zicem 20 milioane pe an. Banii oamenilor ce mergeau în buzunarul cuiva anume.Cum lucra schema? Simplu. În loc să cumpărăm direct de la ucraineni, au fost inventate câteva companii private ce au fost băgate drept intermediari. Adică… electricitatea venea direct, desigur. Asta banii făceau ocoluri.Cam aşa: Aici puteţi vedea întreaga investigaţie a Centrului pentru Investigaţii Jurnalistice . Eu o să postez doar primul alineat:„De la 1 iunie 2008, RM procură energie electrică din Ucraina la preţ de 4,4 cenţi SUA/kWh, cu 10% mai mare decât cel plătit în luna mai., argumentând că, iniţial, partea ucraineană cerea o majorare de 50%. Prin culoarele de la Chişinău se vorbeşte însă că majorarea de preţ s-a făcut în beneficiul unei firme înregistrate în Ungaria în spatele căreia ar fi persoane suspuse din conducerea Moldovei şi Ucrainei.”Apropos, acest circ îl vedem la fiecare majorare. De fiecare dată, acelaşi circ. Ei cred că noi suntem proşti şi că nu vedem cum cei ce vând cer o majorare de (să zicem) 30%, se face un scandal mediatic de ochii lumii pentru ca ANRE să pară că luptă pentru oameni şi ajung la majorare de (să zicem) 10%. Da poate 10% şi era scopul iniţial, restul fiind un spectacol pentru noi?Succes remarcabil… Până la finele anului 2008, preţul a fost majorat cu 30%. Pentru că de ce nu? Despre asta şi despre arestul unei persoane implicate în schemă despre care Dodon ar trebui să ne povestească mai multe, citiţi şi în această investigaţie Apropos, dacă va avea aceleaşi explicaţii despre schema asta, ca şi ieri la N4 despre cum a permis privatizarea Hotelului Codru (”noi am scris scrisoare şi am zis că nu suntem de acord”) atunci la revedere. Să fii responsabil de patrimoniul statului, să vezi cum statul e prejudiciat de 16 milioane dolari şi unicul lucru pe care să îl faci este…să scrii o scrisoare lui Voronin? Adică ai bifat acolo – pentru orice eventualitate a unui dosar penal? Te-ai spălat pe mâini? Doar aşa ştii să lupţi pentru interesul oamenilor? Să scrii o scrisoare? Şi acum când mai mergi la lunch la Codru nu îţi stă în gât mâncarea?