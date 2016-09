Andrei Năstase: „Cu banii furaţi din sistemul bancar s-ar fi putut reabilita toate drumurile naţionale şi aproape 7.000 de km de drumuri locale”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 14.09.2016 14:06

Calitatea drumurilor este unul dintre principalele criterii pe care un investitor le ia în considerare atunci când doreşte să-şi extindă afacerea într-o altă ţară, iar în cazul Republicii Moldova, pe lângă corupţia endemică, infrastructura practic inexistentă este un alt impediment pentru atragerea investiţiilor, susţine liderul Platformei DA, Andrei Năstase.



„În ultimele luni am vizitat sute de localităţi din Republica Moldova. Deşi avem o ţară mică, pentru a ajunge de la Chişinău în unele localităţi din sudul sau nordul Republicii Moldova, îţi ia cel puţin 3-4 ore circulând cu maşina. Iar asta pentru că infrastructura rutieră din ţară a rămas aceeaşi din perioada sovietică, însă cu o calitate mult, mult mai proastă decât atunci. Într-un raport realizat în 2013 de către World Economic Forum, Republica Moldova s-a situat pe ultimul loc în lume la capitolul calitatea drumurilor. Este un lucru extrem de grav, care afectează viaţa de zi cu zi a fiecărui cetăţean şi constituie un mare impediment pentru dezvoltarea economică a ţării”, afirmă Năstase.



Liderul Platformei DA a făcut şi un calcul pentru a vedea câţi kilometri de drum ar fi putut fi reparate sau realizate de la zero din miliardele furate din sistemul bancar şi rezervele Băncii Naţionale.



„Ei bine, aceşti bani ar fi fost de ajuns pentru reabilitarea tuturor celor 3.500 de km de drumuri naţionale şi aproape 7 mii de km drumuri locale. Dacă ne-am fi propus să realizăm o autostradă modernă de la zero, de la nordul la sudul ţării, cu un cost mediu european de construcţie a unui km de autostradă, un miliard de euro ar fi fost de ajuns”, spune Andrei Năstase.



„Infrastructura trebuie să fie prioritatea zero a oricărui stat aflat în tranziţie, care îşi doreşte să atragă investitori, dar guvernările mafiote care s-au succedat la conducerea ţării au ignorat cu desăvârşire acest domeniu. Ne amintim bine cum doar în mai 2015, în urma jafului din sistemul bancar, guvernarea mafiotă a majorat impozitul rutier cu 50%. Această majorare a cântărit greu pentru cetăţeni, mai ales că a venit într-un moment de criză economică. Însă chiar şi cu această majorare, după un an şi jumătate de la intrarea sa în vigoare, nu a demarat niciun proiect major de reparare a drumurilor. Ei aveau nevoie de aceşti bani pentru a acoperi găurile jafului, plătind pensiile şi salariile”, susţine liderul Platformei DA.



Andrei Năstase mai spune că dacă ar exista un management profesionist al banilor, o monitorizare eficientă a felului în care sunt cheltuite resursele financiare, în decurs de câţiva ani toată infrastructura rutieră din ţară s-ar schimba semnificativ în bine.



„Pentru asta avem nevoie de un preşedinte al poporului, care să întoarcă miliardele furate şi să aibă grijă că granturile partenerilor de dezvoltare să nu ajungă în buzunare oligarhilor, aşa cum s-a întâmplat până acum”, conchide liderul DA.