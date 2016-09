Dezbateri la ANRE pe marginea solicitării Termoelectrica de majorare a tarifelor cu circa 30 la sută; Expert: „Este o consecinţă a furtului miliardului”

Căldura se va scumpi până la începerea noului sezon de încălzire. Asta susţin reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, care au examinat astăzi cererea cu privire la majorarea tarifelor pentru energia termică şi producerea celei electrice, depusă de compania „Termoelectrica”.



Întreprinderea cere o majorare de aproximativ 30 la sută pentru căldură şi peste 12 la sută pentru curent. Această solicitare este motivată prin datoriile istorice pe care le are furnizorul către „Moldovagaz” şi neajustarea la timp a tarifelor.



În cadrul dezbaterilor, directorul general al „Termoelectrica”, Veaceslav Eni, a enumerat un şir de argumente pentru majorarea tarifelor, printre care scumpirea gazului şi a energiei electrice, oscilaţiile cursului valutar şi datoriile istorice de 2,6 miliarde de lei pe care le are întreprinderea faţă de „Moldovagaz”. Potrivit lui Eni, restanţele ar putea fi eşalonate în urma semnării unui memorandum cu Banca Mondială şi „Moldovagaz”.



„Toată lumea a uitat de majorarea efectivă, anuală a gazului. Din 2011, tarifele nu au fost ajustate, chiar dacă a avut loc restructurarea şi întreprinderile au fost comasate. Anul 2015 a fost foarte anevoios. Întreprinderea are nevoie de o ajustare a tarifelor. La moment, există o datorie istorică în jur de 2,6 miliarde de lei. Noi am perfectat un memorandum către Moldovagaz, cu suportul Băncii Mondiale, acum suntem în negocieri. La finele lunii va veni misiunea Băncii Mondiale şi atunci vom discuta posibilitatea eşalonării acestei sume pe o perioadă de 15 ani”, a declarat directorul general al „Termoelectrica”.



După dezbateri, reprezentanţii ANRE au declarat că urmează să decidă până la începerea sezonului rece care vor fi noile tarife.



„Suntem în perioada de examinare a acestor costuri. Există unele întrebări către întreprindere. Posibil să fie efectuate unele corectări şi unele ajustări ale acestor costuri care au fost prezentate, dar tariful ar putea să fie mai mic decât cel solicitat de întreprindere”, a precizat şeful Departamentului analize şi tarife ANRE, Alexandru Mija.



Unii experţi sunt însă de părere că solicitările „Termoelectrica” sunt exagerate.



„Această cerere de majorare a tarifelor făcută de Termoelectrica este un rezultat direct al furtului miliardului şi al deprecierii leului. Din start pot să spun că sunt rezerve pentru a reduce această cerere, nu vom avea această majorare de 27%. Este prea mare, nu vă pot spune acum pentru că avem nevoie de a face calcule, dar este prea mare”, afirmă preşedintele Centrului pentru Eficienţă Energetică, Ruslan Surugiu.



Preşedintele Centrului pentru Eficienţă Energetică, Ruslan Surugiu, mai spune că moldovenii vor fi martori la noi cereri de majorare a tarifelor din partea „Termoelectrica”, întrucât întreprinderea nu a inclus în această solicitare şi devierile financiare care sunt de un miliard de lei. În prezent, tariful pentru energia termică este de 987 de lei pentru o gigacalorie, însă ar putea creşte până la 1.257 de lei. Societatea pe Acţiuni „Termoelectrica” a fost creată în iunie 2015 ca rezultat al procesului de reorganizare a trei entităţi: „Termocom”, „CET-1” şi „CET-2”.