Caracatiţa transnistreană se extinde în România; Rafo Oneşti a ajuns pe mâinile fostului proprietar de la Cuciurgan

La începutul acestei săptămâni situaţia de la RAFO Oneşti (simbol bursier RAF), cea de-a treia rafinărie de petrol după capacitate din România, s-a agravat brusc: întreprinderea a rămas fără curent, iar angajaţii au ieşit la protest, scrie mold-street.com Potrivit Agerpres, cei 385 de salariaţi de la RAFO Oneşti, care mai lucrează în rafinărie, protestează în faţa sediului administrativ, acuzând conducerea unităţii că nu înaintează actele de disponibilizare colectivă şi intrare în faliment a firmei.„Angajaţii nu şi-au mai primit salariile din luna ianuarie, iar din februarie bunurile RAFO se află sub sechestru. Din această dimineaţă (marţi-n.r.), RAFO nu mai are nici curent electric, furnizarea fiind sistată pentru neplata de mai bine de trei luni a facturilor către furnizor. Acest fapt pune în pericol instalaţiile aflate în conservare de mai bine de patru ani. Acestea puteau fi repuse în funcţiune rapid tocmai pentru că se află într-o stare bună şi pretabilă la redeschiderea producţiei în cazul în care patronatul ar decide", a spus Ion Marian, liderul sindical de la Rafo.La finele lunii mai 2016, s-a anunţat că Iakov Goldovski, om de afaceri rus stabilit la Viena, cel care controla 96% din acţiunile rafinăriei prin firma Petrochemical Holding, a vândut acţiunile. Noul proprietar era compania austriacă Andres Capital GmbH, care este controlată de un grup de oameni de afaceri din Moldova, în frunte cu Vitali Cebanu.Acesta a declarat pentru Mold-Street că ar intenţiona să repornească rafinăria.„Situaţia nu este atât de gravă. Nu sunt datorii istorice la taxe. Sunt anumite datorii curente la salarii pe care le vom achita imediat ce vom porni o parte din instalaţiile de producţie", a spus omul de afaceri.Peste două luni la RAFO Oneşti apare un nou proprietar omul de afaceri israeliano-belgian Daniel Goldenberg.Potrivit publicaţiei Deşteptarea, preşedintele Petrochemical Holding, Iakov Goldovski ar fi trimis pe 9 august, o scrisoare în care anunţa despre preluarea pachetului majoritar de acţiuni de către Result-4-You, reprezentată de Daniel Goldenberg.Ultimul are conexiuni cu o altă tranzacţie importantă. Astfel la finele anului 2003, în cadrul unei licitaţii sumare, administraţia de la Tiraspol a vândut Centrala electrică de la Cuciurgan (CERS Moldovenească) companiei ruso-belgiene Saint Guidon Invest NV contra unei sume derizorii de 29 milioane de dolari, valoarea întreprinderii fiind de aproape zece ori mai mare.Saint Guidon Invest era controlată de soţii Julia şi Daniel Goldenberg. Potrivit unor investigaţii, în spatele tranzacţiei se afla un deputat din Duma de stat a Rusiei şi afacerişti ruşi.Citeşte continuarea pe mold-street.com