Topul ţărilor din Uniunea Europeană cu cele mai ieftine bilete de avion

Preţul unui bilet de avion în România are un cost mediu de 12 dolari pentru fiecare 100 km călătoriţi, de două ori mai mult decât în Portugalia, dar la jumătate faţă de ţări precum Belgia sau Danemarca, arată un studiu al agenţiei de turism online Kiwi.com din Cehia.Potrivit datelor, preţul mediu pe un zbor intern low cost este în România de 6,89 dolari/100 km, în timp ce per total piaţă este de 37 dolari/100 km. La cursele internaţionale, media este de 1,69 dolari/100 km pe low-cost şi 12,3 dolari/100km per total.Agenţia de turism a luat în calcul preţurile a peste un milion de călătorii cu avionul în cele mai vizitate 75 de ţări din lume, România ocupând locul zece în Uniunea Europeană şi locul 27 la nivel global în ceea ce priveşte costul unui bilet de avion/100 km călătoriţi.Pe primul loc în Uniunea Europeană se situează Portugalia, unde un bilet de avion are un preţ mediu de 6,7 dolari, fiind urmată de Suedia şi Bulgaria. Pe de altă parte, la coada clasamentului stau ţările din nord-vestul Europei precum Finlanda, Olanda şi Belgia si Danemarca.La nivel global, pe primul loc în ceea ce priveşte costul unui bilet de avion este India (3 dolari /100 km călătoriţi), iar cele mai scumpe călătorii cu avionul sunt vândute în Emiratele Arabe Unite, mai arată datele kiwi.com, care a luat în calcul atât cursele interne, cât şi cele internaţionale.