Scrisoarea Apple către clienţii din Europa, după ce UE a pornit la război împotriva gigantului american

31.08.2016 16:05

Apple a fost obligată de Comisia Europeană să plătească Irlandei taxe suplimentare de 13 miliarde de euro, după ce gigantul american s-a bucurat de 25 de ani de susţinere ilegală din Irlanda care a afectat puternic competiţia în Europa, informează Ziarul Financiar, citând Financial Times.



Taxa imensă pentru taxele restante, la care trebuie adăugate şi dobânzile, este la capătul extrem al speculaţiilor. Taxa a ridicat ştacheta pentru companiile din SUA care fac afaceri în Europa, autorităţile din Bruxelles luând atitudine şi ţintind la firmele din Silicon Valley.



Vedeţi mai jos scrisoarea integrală trimisă de Tim Cook, CEO Apple, către clienţii din Europa:



„În urmă cu 36 de ani, cu mult înainte de lansarea pe piaţă a iPhone, iPod sau chiar Mac, Steve Jobs a iniţiat primele operaţiuni în Europa. La acea vreme, reprezentanţii companiei ştiau că pentru a servi clienţii din Europa au nevoie de o bază aici. Aşa că în octombrie 1980, Apple a deschis o fabrică în Cork, Irlanda, cu 60 de angajaţi.



Atunci Cork se confrunta cu o rată mare a şomajului şi cu investiţii în economie foarte scăzute. Însă liderii Apple au văzut o comunitate plină de talent şi au crezut în creşterea companiei dacă aceasta era suficient de norocoasă pentru a reuşi.



Am operat constant în Cork de atunci, chiar dacă am mai trecut prin perioade de incertitudine în ceea ce priveşte businessul nostru, iar astăzi avem aproape 6.000 de angajaţi în Irlanda. Marea majoritate se află tot în Cork, inclusiv oameni din primii angajaţi, care au acum funcţii printre cele mai diverse, în toate unităţile.



Nenumărate companii multinaţionale au urmat iniţiativa Apple de a investi în Cork, iar astăzi economia locală este mai puternică decât niciodată.



Succesul pe care Apple îl are în Cork se datorează produselor inovative care vin în serviciul clienţilor noştri. Compania a ajutat la crearea şi susţinerea a peste 1,5 milioane de joburi din toată Europa, joburi la Apple, joburi pentru sute de mii de investitori în aplicaţii inteligente, care pot fi găsite în App Store, joburi în fabrici, dar şi altele pentru servicii suplimentare. Nenumărate companii mici şi mijlocii depind acum de Apple, iar noi suntem mândri să le susţinem.



Ca cetăţeni corporatişti responsabili, suntem de asemenea mândri să contribuim la creşterea economiei locale europene, dar şi a comunităţilor de pretutindeni. Pe măsură ce businessul nostru a crescut de la an la an, am devenit cei mai mari plătitori de taxe din Irlanda, cel mai mare plătitor de taxe din SUA şi cel mai mare plătitor de taxe din lume. De-a lungul anilor, am primit îndrumare de la autorităţile fiscale irlandeze despre cum să funcţionăm corect potrivit legilor locale, acelaşi tip de îndrumare valabil pentru oricare altă companie care are afaceri aici. În Irlanda, la fel ca în oricare altă ţară în care operează, Apple respectă legea şi plăteşte toate taxele necesare.



Comisia Europeană a lansat un efort de a rescrie istoria Apple în Europa, ignorând legile Irlandei în ceea ce priveşte taxele şi ignorând sistemul fiscal internaţional aflat în vigoare. Avizul a fost emis pe 30 august şi prevede că Apple să beneficieze de un sistem special de percepere a taxelor în Irlanda. Prevederea aceasta nu are nicio bază concretă şi nici legală. Nu am cerut niciodată şi nu am primit tratamente speciale. Ne aflăm în acest moment în situaţia delicată şi neobişnuită de a fi obligaţi să plătim taxe suplimentare unui guvern care spune că nu îi datorăm mai mult decât am plătit deja.



Mişcarea Comisiei Europene nu are precedent şi are repercusiuni serioase. Propune efectiv înlocuirea sistemului fiscal irlandez cu o viziune pe care o are Comisia despre cum ar trebui să se desfăşoare lucrurile aici. Asta va avea un impact devastator asupra statelor membre ale UE în ceea ce priveşte propriile lor sisteme locale şi asupra principiului stabilităţii legii din Europa. Irlanda a spus că va contesta decizia Comisiei, iar Apple va face acelaşi lucru. Suntem încrezători că poziţia Comisiei Europene se va schimba.



La bazele acestei situaţii problema Comisiei nu este despre cât de mult plăteşte Apple pentru taxe, ci despre care guvern colectează banii.



Taxele pentru companiile multinaţionale sunt complexe, însă un principiu fundamental este recunoscut în toată lumea: profitul unei companii trebuie să fie taxat în ţara în care se creează investiţia. Atât Apple, Irlanda, cât şi SUA au căzut de acord în ceea ce priveşte acest principiu.



În cazul Apple, aproape toate procesele de cercetare şi dezvoltare au loc în California, aşa că majoritatea profiturilor noastre sunt taxate în SUA. Companiile europene cu businessuri în SUA sunt taxate potrivit aceluiaşi principiu. Însă Comisia vrea acum să schimbe radical aceste reguli.



Dincolo de ţinta Apple, cel mai profund efect al acestei reguli va fi asupra investiţiilor şi joburilor din Europa. Potrivit teoriei Comisiei Europene, fiecare companie din Irlanda şi respectiv din întreaga Europă se află dintr-o dată în situaţia delicată de a risca de a fi „victimele” unor legi care nu au existat niciodată.



Apple a suportat reformele fiscale internaţionale prin aplicarea simplităţii şi clarităţii. Suntem de părere că aceste schimbări trebuie să vină într-un context legislativ adecvat, unde scopurile sunt dezbătute cu liderii şi cetăţenii ţărilor implicate în problemă. Iar în ceea ce priveşte noile legi, ele ar trebui să fie implementate cu scopul dezvoltării şi nu invers.



Facem parte din comunitatea irlandeză şi plănuim să ne continuăm investiţiile aici, crescându-ne businessul şi oferindu-le clienţilor noştri aceleaşi servicii cu implicare şi pasiune. Credem cu fermitate că principiile şi legile care stau la baza comunităţii europene trebuie să prevaleze în orice situaţie".