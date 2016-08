Marile companii petroliere au datorii mai mari ca niciodată

Datoriile unora dintre cele mai mari companii de energie ale lumii au ajuns la cele mai ridicate niveluri înregistrate vreodată, împinse acolo de preţurile scăzute ale petrolului, ceea ce generează temeri privitoare la capacitatea acestora de a plăti dividende şi de a descoperi noi zăcăminte petroliere, scrie Wall Street Journal.



Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, BP şi Chevron au datorii nete totale de 184 miliarde de dolari, mai mult de dublul nivelului din 2014, când a început declinul preţurilor petrolului.



Nivelul în creştere puternică al datoriilor readuce în prim-plan efectele devastatoare pe care declinul din ultimii doi ani al preţurilor îl are asupra industriei petroliere.



Cu numai un deceniu în urmă, cele patru companii erau chemate în faţa Congresului american pentru a da socoteală pentru profiturile grase, iar acum nu-şi pot acoperi cheltuielile cu cash-flowul obişnuit. Directorii celor patru companii îi asigură pe investitori că vor genera suficiente lichidităţi în 2017 pentru a susţine noi investiţii şi a plăti dividende, însă unii acţionari sunt sceptici. În prima jumătate a acestui an, companiile s-au situat cu 40 miliarde de dolari sub ţintă.



„Aceste companii nu vor fi capabile să-şi menţină dividendele actuale cu petrolul la 50-60 dolari“, arată Michael Hulme, de la Carmignac Commodities Fund. Datoriile continuă să crească în pofida reducerilor de miliarde de dolari legate de noi proiecte şi operaţiuni curente. Rambursarea creditelor ar putea apăsa pe umerii companiilor ani la rând, afectându-le capacitatea de a face investiţii şi a pompa mai mult petrol şi gaze.



Companiile au cheltuit peste 100% din profituri pe dividende anul trecut. În acest an, situaţia s-a agravat.



În perioada aprilie-iunie, Exxon a plătit 3,1 miliarde de dolari în dividende şi a avut profit net de numai 1,7 miliarde de dolari. Shell a plătit 1,26 miliarde de dolari sub formă de dobânzi în prima jumătate a acestui an, faţă de 726 milioane de dolari în aceeaşi perioadă a anului trecut.



Companiile petroliere spun că au multe modalităţi la care pot recurge pentru a-şi plăti datoriile, inclusiv vânzarea de active şi continuarea reducerilor de costuri. Acestea pot de asemenea oferi acţionarilor mai multe acţiuni în loc de dividende cash. Dobânzile ultrascăzute le uşurează oarecum povara datoriilor. Acestea spun de asemenea că nivelurile ridicate de datorii sunt temporare în condiţiile restructurării şi că acestea se vor reduce odată cu creşterea preţurilor petrolului.



Analiştii şi investitorii spun însă că din cauza declinului preţurilor petrolului, companiilor le este mai greu ca niciodată să obţină capital din vânzarea de active pentru plata datoriilor. Acordarea mai multor acţiuni acţionarilor nu va face decât să acutizeze problema dividendelor.



Totuşi, unele fonduri consideră cele patru companii drept suficient de mari pentru a trece peste probleme în următorul an şi jumătate. Numai o nouă perioadă îndelungată de preţuri sub 40 de dolari pe baril pentru petrol ar putea reprezenta o provocare care ar putea determina reduceri de dividende, susţine Iain Reid, analist la Macquarie Capital. „Problema este pot aceste companii să treacă de acest an şi următorul fără măsuri radicale cum ar fi reducerea dividendelor”, se întreabă Reid. CEO-ul Exxon Rex Tillerson i-a asigurat pe investitori că Exxon îşi va plăti în continuare dividendele. Compania şi-a majorat plăţile către acţionari timp de 34 de ani consecutiv, deşi majorările au fost mai modeste în ultimii doi ani. Tillerson şi alţii indică faptul că Exxon se poate împrumuta în continuare. Noile împrumuturi ar viza oportunităţi strategice, cum ar fi achiziţionarea de active. „Nu vom trece peste oportunităţile atractive”, a declarat Jeff Woodbury, vicepreşedinte Exxon. Chiar şi impulsul primit de multe companii din profiturile mari generate de diviziile de rafinare pare să ajungă la un sfârşit, în condiţiile în care supraabundenţa de benzină erodează preţurile carburanţilor, spun investitorii şi analiştii.