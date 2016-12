PD pune mâna pe tot sprijinul nerambursabil oferit de România: 80% din localităţile care primesc bani pentru grădiniţe şi infrastructură au primari PD-işti

Guvernul României a aprobat în august curent acordarea de sprijin financiar nerambursabil în valoare de 5 milioane de euro pentru ţara noastră. Dintre acestea 3 milioane de euro vor fi alocate pentru construcţia şi reparaţia a 83 de grădiniţe, iar 2 milioane de euro – pentru lucrări de infrastructură rurală.Beneficiarele sunt în proporţie de 80% localităţile ale căror primării fac parte din Partidul Democrat, deşi Guvernul României a solicitat insistent ca aceşti bani să fie repartizaţi proporţional pe zone, scrie Jurnal de Chişinău Lista instituţiilor preşcolare selectate a fost elaborată de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor al Republicii Moldova în parteneriat cu Ministerul Educaţiei. După mai multe solicitări, Ministerul Educaţiei a oferit lista celor 83 de grădiniţe şi a explicat că grădiniţele au fost incluse în funcţie de numărul copiilor.Astfel, potrivit acestei liste, în raionul Nisporeni sunt cei mai mulţi copii şi aici vor beneficia de finanţare tocmai 17 localităţi. Din raionul Floreşti au fost alese zece localităţi după aceleaşi principii, iar în alte raioane – doar câte patru, două sau niciun sat.Un alt aspect, poate cel mai important, este apartenenţa politică a primarilor din aceste localităţi, peste 80% din localităţile selectate au primari democraţi. Primarul satului Puhoi, Petru Frunze, a declarat înainte de alegerile prezidenţiale că aceşti bani au fost repartizaţi pe criterii politice. „În fiecare localitate avem copii şi grădiniţe care trebuie reparate, însă banii au fost repartizaţi după alte criterii. Dacă vrem să fim de-ai lor, avem finanţe, dar dacă nu, nu! Suntem nevoiţi să suportăm consecinţele”, a menţionat primarul.În octombrie, Valentina Buliga, fosta ministră a Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, actualmente vicepreşedintă a PD, s-a lăudat la o întrunire în raionul Glodeni că, datorită democraţilor, în acest raion, au fost repartizate resurse financiare din asistenţa statului român. În comuna Balatina, raionul Glodeni, la sfârşitul lunii septembrie, a fost dată în exploatare una dintre grădiniţele reparate capital din fonduri germane şi româneşti. Reprezentanţii democraţilor şi consilierii raionali le-au spus localnicilor că aceste reparaţii au fost efectuate de asemenea datorită PDM. Serviciul de presă al Partidului Democrat nu a vrut să comenteze aceste declaraţii mincinoase.Fondul de Investiţii Sociale din Moldova (FISM) este cel care răspunde de implementarea hotărârii de guvern în cazul reparaţiilor instituţiilor preşcolare. Inginerii FISM vizitează toate grădiniţele, verifică corectitudinea efectuării volumului de lucru, întocmesc devizul de cheltuieli şi urmăresc modul în care sunt îndeplinite aceste lucrări.Directorul executiv al FISM, Mircea Eşanu, a declarat că fondul de investiţii nu are nimic în comun cu elaborarea listei grădiniţelor, dar a relevat că, în procesul negocierii dintre cele două guverne, partea română a solicitat ca acest grant să fie distribuit proporţional pe zone. „Noi nu am participat la elaborarea listei cu cele 83 de grădiniţe, dar am observat că nu s-au respectat solicitările Guvernului României. Eu am sesizat de asemenea partea română referitor la lista acestor localităţi şi partenerii români ştiu cum a fost elaborată lista”, afirmă Eşanu.Acesta a mai menţionat că celelalte 2 milioane de euro acordate de Guvernul României pentru proiecte de infrastructură socială vor fi oferite deja prin concurs. În acest moment primăriile decid ce tipuri de lucrări vor fi efectuate, iar plăţile se vor efectua la sfârşitul lucrărilor. „Sunt grădiniţe care vor doar bunuri, acestea le vor primi mai devreme, lucrările vor începe din primăvară. Noi vom merge şi vom evalua mai întâi situaţia, dacă cele solicitate sunt veridice. Au fost cazuri în care am refuzat să finanţăm, deoarece ceea ce am observat la faţa locului nu corespundea realităţii”, a adăugat Eşanu.În mun. Chişinău au fost alese 12 grădiniţe care vor beneficia de finanţare. Nu ştim după ce criterii au fost alese aceste grădiniţe, deoarece reprezentanţi ai Direcţiei generale, educaţie, tineret şi sport spun că nu li s-a cerut nicio listă a instituţiilor de învăţământ preşcolare care necesită reparaţii.Ministerul Educaţiei a menţionat însă că la repartizarea banilor României s-a ţinut cont de criterii de importanţă majoră (lucrări de reparaţie a acoperişului, termoizolare exterioară, grupuri sanitare, asigurare cu apă şi canalizare etc.). În Chişinău sunt 157 de grădiniţe, unele din acestea necesită reparaţii capitale, bani în buget nu sunt. În consecinţă, părinţii sunt constrânşi să achite diverse taxe ilegale pentru aceste lucrări.Jurnal de Chişinău a solicitat reprezentanţilor Ambasadei României la Chişinău să comenteze această situaţie, însă nu a primit niciun răspuns.de grădiniţe au fost renovate până în prezent de către Guvernul României, care a alocat în acest sens 23 de milioane de euro prin „Programul de asistenţă tehnică şi financiară acordată de Guvernul României pentru instituţiile preşcolare din Republica Moldova”.