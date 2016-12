Bugetul de stat pentru 2017, discutat timp de trei ore în Parlament: „Creşterea economică pe care o avem nu ne permite să avem proiecte investiţionale majore”

Sursa: jurnal.md Foto: jurnal.md 09.12.2016 15:30

Deputaţii au discutat timp de trei ore proiectul bugetului de stat pentru 2017. Cea mai importantă lege financiară a statului urmează să fie supusă votului pentru prima lectură spre sfârşitul şedinţei.



Pentru anul viitor, statul planifică să acumuleze venituri de aproape 32,8 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile vor fi de 36,9 miliarde de lei. Deficitul bugetului este estimat la peste 4 miliarde de lei. Veniturile vor fi mai mari cu 10,8 la sută faţă de cele din bugetul pentru acest an, iar cheltuielile – cu 9,4 la sută.



„Bugetul de stat pentru 2017 se bazează pe o estimare a creşterii economice de 3%, a exporturilor – de 10%, a importurilor - de 9%. Totodată, bugetul se bazează pe prevederile acordurilor de finanţare semnate cu partenerii de dezvoltare”, a declarat ministrul Finanţelor, Octavian Armaşu.



Unii deputaţi s-au declarat nemulţumiţi că proiectul bugetului de stat pentru anul viitor a fost examinat în grabă în cadrul comisiei de profil, iar deputaţii s-au pomenit că nici nu au avut timp să-l studieze.



„Modul în care bugetul de stat este discutat demonstrează că se urmăreşte doar respectarea formalităţilor şi că acest document va fi aprobat fără modificări. Deputaţii trebuie să aibă la dispoziţie câteva luni pentru a examina bugetul de stat, dar nouă ni s-au dat câteva zile. Este o bătaie de joc de buget”, a comentat deputatul PSRM Vladimir Golovatiuc.



„Examinarea bugetului pune o responsabilitate majoră pe umerii noştri, trebuie să fim înţelegători în situaţia în care ne aflăm cu bugetul pe masă. La comisie a fost suficient timp pentru a adresa timp, dar pur şi simplu nu au fost întrebări. Cred că aţi intrat în esenţa acestui buget şi aţi văzut cât este de bun”, a explicat preşedintele comisiei economice din Parlament, Ştefan Creangă.



„Cam târziu îl examinăm. Partea bună e că-l examinăm în 2016. Partea slabă a lucrurilor este creşterea economică care nu ne permite să avem proiecte investiţionale majore”, a adăugat Creangă.



„De ce nu aţi spus că partea negativă e faptul că mai mult de 20% din venituri sunt surse din exterior, dar nu surse proprii?”, a intervenit liderul comuniştilor Vladimir Voronin.



„A fi o mare greşeală ca RM să nu atragă oportunitatea de a atrage fonduri externe pentru investiţii în RM. Este mai bine să împrumutăm bani ieftini, decât să luăm bani scumpi prin hârtii de valoare sau bani de la bănci”, a spus preşedintele comisiei Economie.



„Problema e că va veni timpul când va trebui să-i întoarcem, iar aceşti bani se duc la consum, nu la investiţii”, a insistat Voronin.



Guvernul speră să facă faţă găurii din buget în urma privatizărilor şi a împrumuturilor externe. Din suma totală a veniturilor externe, 2,9 miliarde de lei vor constitui granturile, iar 7,8 miliarde de lei - împrumuturile. Banii vor fi oferiţi pentru reformarea justiţiei, a sănătăţii, a sistemului energetic şi a celui educaţional, a agriculturii şi a sistemului de ajutoare sociale.



Pentru 2017, creditorul principal al Guvernului Republicii Moldova va fi Banca Mondială, prin intermediul Agenţiei Internaţionale de Dezvoltare (AID), care va acorda împrumuturi în valoare de 1,7 miliarde de lei. Urmează Banca Europeană de Investiţii – 1,2 miliarde de lei, Guvernul României – 1,1 miliarde de lei, Comisia Europeană – 924 de milioane de lei, FMI – 542 de milioane de lei.



Moldova va intra în noul an cu o datorie de stat de 53,9 miliarde de lei, dintre care datoria de stat externă - 60,1% şi datoria de stat internă - 39,9%, înregistrând o majorare de 20,4 miliarde de lei faţă de începutul acestui an. Ponderea datoriei de stat în PIB la sfârşitul lui 2016 va constitui 40,6% sau cu 13,2 puncte procentuale mai mult decât în 2015.



Datoria de stat internă se va majora cu 14,2 miliarde de lei, în special din cauza transformării miliardelor furate din sistemul bancar în povară pentru cetăţeni. Astfel, peste 700 de milioane de lei vor fi cheltuite anul viitor pentru acoperirea acestei datorii. Ministrul Finanţelor afirmă că banii vor fi luaţi din vânzarea activelor celor trei bănci falimentate, precum şi din sechestrarea activelor.



Proiectul Bugetului de stat pentru 2017 urmează să fie votat încă în două lecturi de Parlament.