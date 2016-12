Mold-Street: Statul va deveni principalul jucător pe piaţa norocului

Statul va institui monopolul la toate tipurile de jocuri de noroc, cu excepţia cazinourilor faţă de care se înăspresc condiţiile de practicare a acestui gen de activitate, potrivit unui proiect de modificare a legislaţiei, înaintat cu titlu de iniţiativă legislativă de un grup de deputaţi, scrie mold-street.



Până la finele acestui an, pe piaţa jocurilor de noroc va fi instituit monopol de stat. Cel puţin asta are în plan majoritatea parlamentară.



Cazinourile nu vor fi monopol de stat



Un proiect de lege promovat de un grup de deputaţi, în frunte cu democratul Sergiu Sîrbu, prevede că statul va deţine monopol la toate tipurile de jocuri de noroc, cu excepţia cazinourilor faţă de care se înăspresc condiţiile de practicare a acestui gen de activitate.



Documentul publicat abia pe 5 decembrie pe pagina web a Parlamentului a fost avizat pozitiv de Guvern.



Pe parcursul lui 2016 au fost efectuate mai multe studii, care au constatat că „există riscuri majore de evaziune fiscală, riscuri sociale ce ţin de acest domeniu”, a argumentat necesitatea unui aviz pozitiv în şedinţa Cabinetului de miniştri vicepremierul Octavian Calmîc, ministru al Economiei.



Totodată şi Comisia Juridică a dat aviz pozitiv şi în scurt timp iniţiativa ar putea fi inclusă pe agenda deputaţilor.



Proiectul va modifica radical actuala lege şi prevede că „Loteria Naţionala a Moldovei” care, în prezent, are monopol doar la organizarea şi desfăşurarea de loterii naţionale pe întreg teritoriu al ţării, va deţine şi dreptul exclusiv de a gestiona toate activităţile de jocuri de noroc, cu excepţia cazinourilor.



Autorii iniţiativei îşi argumentează iniţiativa prin „lipsa completă de responsabilitate socială a agenţilor economici-operatori pe piaţa jocurilor de noroc, care se exprima prin amplasarea haotică a sălilor de joc” în apropiere de şcoli, spitale, grădiniţe etc, ceea ce contribuia la atragerea activă a minorilor.



Statul, declarat impotent în a face regulă pe piaţa jocurilor



Totodată deputaţii atestă şi „lipsa unui control de stat adecvat în acest domeniu, ceea ce punea în pericol principiul echităţii (dreptăţii) faţă de toţi participanţii la acest proces, atât a organizatorilor, cât şi a jucătorilor”.



În plus deputaţii susţin că agenţii economici implicaţi nu dădeau dovadă de transparenţă şi se eschivau de la plata taxelor la bugetul de stat.



Autorii fac referinţă la unele studii care ar arăta impactul social negativ al jocurilor de noroc şi a lipsei de control în acest domeniu.



În consecinţă ei propun ca Ministerul Finanţelor să preia de la Camera de Licenţiere atribuţiile de reglementare şi supraveghere a domeniului jocurilor de noroc. De asemenea, se preconizează modificarea sistemului de impozitare a tuturor câştigurilor din jocurile de noroc şi interzicerea publicităţii domeniului.



Potrivit documentului pentru a obţine dreptul de a desfăşura jocuri de noroc, cu excepţia celor ce sunt monopol de stat, companiile vor trebuie să îndeplinească o serie de condiţii dure: capital social de minimum 5 milioane de lei (din care 70% în mijloace băneşti) la data eliberării licenţei; conducători şi contabili fără antecedente penale, experienţă de activitate de minimum 5 ani etc.



Totodată este prevăzută limita de vârstă de 21 de ani pentru persoanele ce pot participa la jocuri de noroc.



Restricţii dure sunt prevăzute şi la amplasarea încăperilor unde vor fi astfel de localuri, care ar urma să fie la distanţă de minimum 200 de metri de o instituţie de învăţământ sau spital. Nu vor putea fi amplasate în gherete, treceri subterane, gări, pieţe, instituţii religioase etc.



În plus într-un municipiu nu vor putea fi mai mult de 20 de automate de joc, iar în localităţile din afara lor - maximum 10 aparate.



În privinţa cazinourilor, acestea vor putea fi amplasate doar în clădiri separate cu intrare separată, sau în hotele de minimum patru stele.



1.500 de aparate de joc, sunt pregătite pentru Moldova



Potrivit newsmaker.md, care citează surse de pe piaţă, proiectul are scopul de trece sub controlul unui parteneriat public-privat a întregii industrii a jocurilor de noroc. Totodată sursele susţin că circa 1.500 de aparate de joc sunt deja pregătite pentru livrare în Moldova. Or cele existenţe nu vor mai corespunde cerinţelor impuse de legea promovată care indică că aparatele trebuie să deţină certificatul GLI-11, aplicat în special în SUA, Canada, Australia şi Spania.



Amintim că la sfârşitul lunii octombrie, Camera de Licenţiere a dispus suspendarea licenţelor a 65 de agenţi economici pentru activităţile cu jocuri de noroc, miză, cazino şi aparate de joc.



Acţiunile de suspendare au fost cauzate de multiplele încălcări constatate în cadrul actului de control efectuat de Inspecţia Financiară din subordinea Ministerului Finanţelor şi a investigaţiilor efectuate de Procuratura Anticorupţie în comun cu Centrul Naţional Anticorupţie.



Totodată Poliţia a sigilat peste 150 de localuri



În plus cinci angajaţi ai Camerei de Licenţiere de Stat, în frunte cu directorul-adjunct au fost reţinuţi pe 22 octombrie, în urma unei operaţiuni desfăşurate de către procurorii anticorupţie şi ofiţerii CNA.



Funcţionarii, printre care directorul-adjunct al instituţiei, sunt bănuiţi de comiterea unui şir de fraude la eliberarea sau prelungirea licenţelor pentru agenţii economici, ce prestează servicii în domeniul jocurilor de noroc, fapt ce a cauzat prejudicii de 15 milioane de lei bugetului de stat.