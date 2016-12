Economiştii se aşteaptă ca BCE să dea un nou sprijin economiei pe fondul riscurilor politice

Banca Centrală Europeană (BCE) se pregăteşte joi să prelungească programul de achiziţii de obligaţiuni pentru a da o nouă gură de oxigen unei economii europene care priveşte cu îngrijorare viitorul, după alegerea lui Donald Trump în funcţia de preşedinte al SUA şi demisia premierului italian.



BCE va anunţa deciziile de politică monetară la ora 12:45 GMT iar ulterior preşedintele BCE, Mario Draghi, va organiza o conferinţă de presă începând cu ora 13:30 GMT.



Potrivit majorităţii economiştilor, consiliul guvernatorilor BCE va anunţa o prelungire, până în luna septembrie 2017, a programului său de achiziţii de obligaţiuni publice şi private, care în prezent prevede achiziţionarea de titluri în valoare de 80 de miliarde de euro pe lună şi care ar urma să se încheie în luna martie 2017. În schimb, dobânda de referinţă a BCE, care este deja la minimul istoric, nu va fi modificată, susţin economiştii.



„Pe fondul incertitudinilor politice şi economice crescute, preşedintele Mario Draghi pare gata să anunţe o nouă prelungire, cu şase luni, a programului de achiziţii de active al BCE, care în mod normal ar urma să se încheie în luna martie”, a declarat Jennifer McKeown, analist la Capital Economics, rezumând părerea majorităţii experţilor.



Evenimentele recente au devenit „o sursă majoră de incertitudine pentru lunile următoare”, a declarat Mario Draghi la finalul lunii noiembrie cu ocazia unei audieri în Parlamentul European, făcând referire la Brexit şi alegerea lui Donald Trump, susţinător al protecţionismului, în funcţia de preşedinte al SUA. La acestea s-au adăugat evenimentele recente din Italia, unde respingerea unui referendum constituţional a antrenat demisia premierului Matteo Renzi, ceea ce lasă să se întrevadă o perioadă de instabilitate în cea de-a treia economie a zonei euro.



Pe de altă parte, economia europeană merge un pic mai bine. Şomajul a coborât în luna octombrie sub pragul simbolic de 10% pentru prima dată în ultimii cinci ani iar relansarea activităţii industriale pare să se confirme cum dovedesc datele statistice din luna noiembrie. În schimb la un nivel de 0,6% în noiembrie, rata inflaţiei este în continuare departe de ţinta de 2% propus de BCE. De asemenea, în trimestrul al treilea ritmul de creştere a stagnat la 0,3% iar Mario Draghi a subliniat că relansarea depinde de măsurile de sprijin adoptate de BCE.



Tot joi, BCE va da publicităţii noile sale prognoze macroeconomice pentru zona euro. În luna septembrie experţii BCE mizau pe o creştere de 1,7% în acest an şi un avans de 1,6% în 2017 şi 2018. În cazul inflaţiei, experţii BCE mizau pe o inflaţie de 0,2% în acest an, urmată de o accelerare la 1,2% în 2017 şi 1,6% în 2018.