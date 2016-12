România a avut cea mai mare creştere economică anuală din UE în trimestrul al treilea

România a înregistrat o creştere economică de 4,6% în trimestrul al treilea al acestui an, comparativ cu perioada similară din 2015, acesta fiind cel mai mare ritm de creştere din Uniunea Europeană, conform unei estimări publicate marţi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).



Este al doilea trimestru consecutiv în care România a avut cea mai mare creştere economică anuală din UE, însă ritmul de creştere anuală înregistrat de economia românească a încetinit de la 5,8% în trimestrul al doilea până la 4,6% în trimestrul al treilea.



Potrivit Eurostat, economia zonei euro a crescut cu 1,7% în trimestrul al treilea al acestui an comparativ cu perioada similară a anului trecut, iar Uniunea Europeană a înregistrat o creştere economică anuală de 1,9%, în ambele cazuri fiind vorba despre o creştere similară cu cea înregistrată în trimestrul al doilea.



De asemenea, în trimestrul al treilea, comparativ cu trimestrul al doilea al acestui an, PIB-ul României a înregistrat un avans de numai 0,6%, faţă de un avans de 1,5% în trimestrul al doilea comparativ cu primul trimestru. Creşteri trimestriale mai mari decât România au înregistrat Croaţia (1,7%), Slovenia (1,0%), Grecia şi Portugalia (ambele cu o creştere de 0,8%), Slovacia, Cipru şi Spania (toate cu un avans de 0,7%).



În ceea ce priveşte economia zonei euro, aceasta a înregistrat o creştere economică trimestrială de 0,3%, în timp ce PIB-ul UE a consemnat un avans de 0,4%.