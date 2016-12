FOTO

Începând cu 30 decembrie 2016, Banca Naţională a Moldovei (BNM) pune în circulaţie şase monede comemorative ca mijloc de plată şi în scop numismatic.Seria „Personalităţi” va fi completată cu moneda consacrată celebrării a 100 de ani de la naşterea artistului plastic Mihail Grecu, care s-a remarcat ca un pictor inovator ce a revoluţionat artele plastice din Moldova. Moneda redă efigia artistului şi a fost bătută în aur şi în argint. Moneda din aur are valoarea nominală de 100 lei şi un tiraj de 100 unităţi. Moneda din argint are valoarea nominală de 50 lei şi un tiraj de 200 unităţi.O altă monedă din argint suplimentează seria „Evenimente istorice” şi este dedicată împlinirii a 300 de ani de la prima ediţie a monografiei lui Dimitrie Cantemir „Descrierea Moldovei”. Moneda are valoarea nominală de 100 lei, iar tirajul de 250 unităţi.Seria „ Sărbătorile, cultura, tradiţiile Moldovei” este continuată printr-o monedă de argint dedicată dansului tradiţional „Hora”. Moneda are valoarea nominală de 50 lei şi tirajul de 250 unităţi.Seria „Locaşuri sfinte” include începând de astăzi moneda „180 de ani de la construcţia Catedralei „Naşterea Domnului” din Chişinău”. Cu o valoare nominală de 50 lei şi un tiraj de 250 unităţi, moneda este o continuare a punerii în valoare a monumentelor de arhitectură autohtonă de acest gen.Şirul noilor monede ce vor fi puse în circulaţie pe 30 decembrieO altă monedă comemorativă va fi „Gâsca-cu-gât-roşu” din seria „Cartea Roşie a Republicii Moldova”, care reprezintă un îndemn spre ocrotirea florei şi faunei pe cale de dispariţie. Este confecţionată din argint, are valoarea nominală de 50 lei şi tirajul de 250 piese.Monedele comemorative sunt ambalate în capsule de metacrilat transparent şi în cutii de prezentare şi sunt însoţite de certificate de autenticitate, redactate în limbile română şi engleză, pe care se găseşte semnătura guvernatorului Băncii Naţionale a Moldovei.Monedele jubiliare şi comemorative emise de Banca Naţională se comercializează prin intermediul băncilor licenţiate din Republica Moldova.Preţul de comercializare al monedelor jubiliare şi comemorative se stabileşte în mod independent de băncile licenţiate din Republica Moldova, în mărime de până la trei la sută peste preţul la care au fost procurate de la BNM.