GRAFIC: Regiunile Republicii Moldova sunt de patru ori mai sărace decât municipiul Chişinău

Regiunile Republicii Moldova se află într-o situaţie dezastruoasă în condiţiile în care PIB-ul pe cap de locuitor aici este mai mic de până la 4,5 ori faţă de cel din Chişinău, comentează expertul economic Veaceslav Ioniţă.„Republica Moldova are cel mai mic PIB pe cap de locuitor din Europa. Spre exemplu, Albania cu care 10 ani în urmă concuram la capitolul sărăciei în prezent ne-au depăşit de două ori la acest capitol - la ei PIB per capita constituie 10.122 dolari faţă de 4.763 dolari în Moldova. Însă cel mai grav stau lucrurile analizate în interiorul ţării. Dacă în Chişinău, PIB per capita este relativ bun, iar capitala Moldovei se plasează în primele 100 ţări după acest indicator, atunci la nivel de regiuni e o tragedie ce se întâmplă”, afirmă Veaceslav Ioniţă.Expertul economic afirmă că regiunile trebuie să devină o prioritate de dezvoltare a Republicii Moldova.„PIB-ul regional este de 4-4,5 ori mai mic decât cel al capitalei ţării. Discrepanţa este enormă. Dacă ieşim din Chişinău, atunci ne pomenim în regiuni unde nivelul PIB per capita este echivalent cu cel al celor mai sărace ţări din Africa. Regiunile noastre se află la coada clasamentului mondial. Este foarte greu e să găseşti ţări unde lucrurile merg mai prost decât în regiunile noastre”, a adăugat Ioniţă.