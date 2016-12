În pofida crizei economice, salariile fabuloase ale directorilor ANRE au crescut semnificativ

În pofida crizei economice, salariile directorilor ANRE au crescut în 2015 cu circa şase sute de lei pe lună, faţă de 2014, potrivit Anticorupţie.md Potrivit declaraţiei de avere, directorul ANRE Sergiu Ciobanu a obţinut anul trecut un venit de la locul de muncă de 817.690 de lei sau câte 68.140 de lei pe lună. În 2014, venitul lui Ciobanu a fost cu 74 de mii de lei mai mic. La fel ca şi în anii precedenţi, Ciobanu declară că deţine în proprietate un teren pentru construcţii procurat în 2014, an în care a fost ales director al ANRE, şi o casă nefinisată, procurată în aceeaşi perioadă. Ciobanu mai deţine, în folosinţă, un apartament de 70 de metri pătraţi.Ceilalţi trei directori ai ANRE au primit salarii mai mici, de circa 58 de mii de lei pe lună. Astfel, Octavian Lungu declară, pentru anul 2015, un venit de la Agenţie de 669.386 de lei. Soţia lui Lungu a contribuit la bugetul familiei cu alte 55 de mii de lei. Directorul ANRE are mai multe depozite bancare, în valoare de 21 de mii de dolari, 21 de mii de euro şi circa 50 de mii de lei. El deţine în proprietate o casă de 270 de metri pătraţi, evaluată la preţul de 1,428 de milioane de lei, şi un apartament de 109,6 metri pătraţi, procurat în 1995 şi evaluat la preţul de 654 de mii de lei. De asemenea, soţii Lungu administrează două companii – „Danisan Consult” şi „Universal Motors”.Ghenadie Pîrţu, un alt director al ANRE, declară venituri din salariu de 673.000 de lei. La această sumă se adaugă alte 451.000 de lei, dividende din activitatea companiei „DISC” SRL, pe care o deţine soţia lui Pîrţu. Oficial, Svetlana Pîrţu este angajată a companiei Moldtelecom, dar şi a SRL-ului pe care îl deţine. Soţii Pîrţu deţin în proprietate o casă de 189 de metri pătraţi, obţinută în 2010, şi două apartamente de 89,6 metri pătraţi (2012) şi 53,6 metri pătraţi (1999).Iurie Onică are cel mai mic salariu dintre toţi directorii ANRE – 653.000 de lei pe parcursul lui 2015. Anul trecut, Onică şi-a înstrăinat maşina şi garajul, obţinând peste 310 de mii de lei. În 2014, directorul ANRE şi-a procurat casă nouă, cu circa un milion de lei. Tot atunci, Onică a luat mai multe împrumuturi bancare, în valoare totală de 1,270 de milioane de lei.Precizăm că salariile mari ale directorilor ANRE au constituit de mai multe ori subiect de dispute în societate. Acum un an, urmare a unor discuţii aprinse în Parlament despre necesitatea plafonării salariilor şefilor ANRE, directorul Sergiu Ciobanu declara presei că el ridică un salariu lunar de doar 30.000 de lei.