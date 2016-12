Aici sunt banii dumneavoastră! Doi ani şi 29 de milioane de lei îngropate într-un drum

Construcţia unei porţiuni de drum de acces din Chişinău în satul Humuleşti, comuna Bubuieci, aşa-şi nu a fost finalizată. Lucrările au întârziat mai mult de doi ani, scrie mold-street.com. Au trecut mai bine de doi ani de când a fost lansată construcţia drumului de acces Humuleşti-Chişinău cu o lungime de şase kilometri şi o lăţime de şapte metri, dar acesta încă nu este gata.Mai mult. Pe lângă cele aproape 29 de milioane de lei "îngropate" deja în şantier vor mai fi necesare resurse suplimentare, susţin autorităţile, care însă nu oferă cifre concrete.„Sunt lucrări suplimentare care au fost efectuate de către companii şi care urmează a fi evaluate de proiectant. Doar după aceasta se va putea spune ceva concret" a declarat Igor Gamreţchi, şeful Direcţiei Generale Transport Public şi Căi de Comunicare (DGTPCC) din cadrul Primăriei Chişinău.Acesta spune că ar exista deja solicitări de efectuarea unor lucrări suplimentare la acest drum, inclusiv de „conectare a întovărăşilor pomicole".Gamreţchi a evitat să spună despre ce sume ar putea fi vorba.În acelaşi timp din martie 2016, lucrările au avansat şi ceva mai mult de jumătate din traseu a fost asfaltat, iar alta este acoperită cu prundiş.Dar lucrările nu au fost realizate calitativ şi deja în unele zone se atestă că drumul nou nouţ a fost avariat de exemplu de ploile torenţiale din iunie 2016, în special în perimetrul satului Humuleşti, se arată în studiul „Achiziţiile publice în domeniul lucrărilor de reabilitare a infrastructurii rutiere din mun. Chişinău", realizat de Expert-Grup.Aceasta s-ar datora unor lucrări de proiectare neadecvate. O altă problemă care s-a iscat este că drumul a fost prevăzut pentru circulaţia camioanelor cu sarcina pe osie de până la 7,5 tone, dar este utilizat pe anumite porţiuni de camioane de tonaj mai mare, ceea ce poate duce la distrugerea acestuia.De notat că la începutul lunii martie 2016, Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) a iniţiat o urmărire penală pe factorii de decizie ai Direcţiei Generale Transport Public şi Căi de Comunicare (DGTPCC) din cadrul Primăriei Chişinău.Motivul este faptul că acestea „au admis mai multe încălcări la desemnarea câştigătorului licitaţiei pentru construcţia unei porţiuni de drum de acces în satul Humuleşti, comuna BubuieciDoi ani şi jumătate în urmă administraţia Capitalei a decis în sfârşit să construiască un drum asfaltat până la Humuleşti, care deşi face parte din municipiu nu avea nici măcar drum pietruit, dar mite asfaltat.În aprilie 2014 s-a anunţat concurs pentru realizarea lucrărilor. La aceasta au participat trei companii: SA Edilitate cu suma ofertei de 24,13 milioane lei (inclusiv TVA), SRL Lincons cu 21,2 milioane lei (inclusiv TVA) şi Utiltrans Construct SRL cu 18,71 milioane lei (inclusiv TVA).La prima etapă de examinare a ofertelor comisia de licitaţie a constatat că firma Utiltrans Construct nu a prezentat o serie de documente obligatorii – recomandări, certificat de la Fisc privind datoriile la buget. Totuşi compania nu a fost descalificată, grupul de lucru considerând posibilă trecerea la următoarea etapă.În urma evaluării ofertelor, comisia de licitaţie a stabilit că oferta Utiltrans Construct este de circa 85% din valoarea estimată a lucrărilor şi a solicitat de la firmă justificarea preţului anormal de scăzut, care aşa-şi nu a fost prezentată.În aceste condiţii, grupul de lucru a decis să anuleze licitaţia, făcând trimitere la unele prevederi din legislaţie, potrivit cărora licitaţia deschisă are loc dacă la ea au fost calificaţi cel puţin trei ofertanţi, ceea ce este eronat. Or, oferta Utiltrans Construct a fost respinsă nu din cauza neîntrunirii condiţiilor de calificare, dar pentru că argumentele prezentate nu au fost susţinute de documente justificative solicitate de grupul de lucru.În aceste condiţii, comisia de licitaţie era obligată să continue procedura de licitaţie şi să desemneze câştigătorul din rândul ofertanţilor rămaşi în concurs, ceea ce nu s-a făcut. susţin surse din cadrul Primăriei.A urmat o nouă licitaţie pentru aceste lucrări, pe 27 iunie 2014, fără însă a fi specificate cerinţe suplimentare.Au participat aceleaşi companii, iar ofertele erau: Edilitate cu 23,66 milioane lei, Lincons cu 22,68 milioane lei şi Utiltrans Construct cu 23,93 milioane lei, toate cu TVA.De această dată comisia de licitaţia decis să respingă ofertele primilor două companii. Totodată în loc să declare nulă licitaţia, comisia, contrar practicii sale anterioare, a desemnat câştigătoare oferta cu cel mai mare preţ - cea a Utiltrans Construct, care la prima licitaţie a fost respinsă.Experţii au constatat o serie de încălcări care denotă că licitaţia a fost trucată.„Compania câştigătoare Utiltrans Construct nu a prezentat un set de documente necesare conform Documentaţiei standard. Şi anume, nu au fost prezentate scrisorile de recomandare din partea altor beneficiari. Prezentarea acestor scrisori fac parte din cerinţele de calificare, deci compania dată neprezentându-le trebuia şi ea descalificată şi anunţată o nouă rundă de achiziţie a lucrărilor date, ceea ce nu s-a întâmplat", se arată în studiul Expert-Grup.Alt aspect important care arată că licitaţia a fost trucată „este faptul că oferta comercială a companiei câştigătoare practic coincide cu suma estimativă din planul de achiziţii pentru această lucrare. Astfel, în planul de achiziţii (elaborat în ianuarie 2014) este indicată suma estimativă de 23,93 milioane lei, iar propunerea comercială a Utiltrans Construct (inclusiv cu TVA) este de 23.930.000,21 lei, deci o diferenţă de doar 21 bani".„Din punct de vedere statistic, probabilitatea unei astfel de coincidenţe este extrem de mică", constată autorii studiului.În plus specialiştii de la Expert-Grup susţin că Utiltrans Construct are o reputaţie dubioasă, iar unul din fondatorii ei firma Financial Investment Group, a fost implicat în tranzacţii dubioase, iar al doilea din România este într-un declin profund şi are doar doi angajaţi.Existenţa unor interese ascunse la semnarea acestui contract pare să fie confirmată şi de alte contracte, la care este partea al doilea fondator al Utiltrans Construct, firma Financial Investment Group, care deţine 45%.Astfel datele cadastrale relevă că pe 19 septembrie 2014, adică la o lună şi ceva de la contractul de lucrări. Firma Financial Investment Group a vândut Eugeniei Stoicev, mama lui Igor Gamreţchi cinci construcţii cu suprafaţa totală de circa 900 metri pătraţi pe strada Uzinelor 2.Valoarea tranzacţiei nu este cunoscută, dar ar fi fost de zeci de ori mai mică decât valoarea imobilelor. În prezent patru dintre acestea se află sub sechestru, impus de Judecătoria Ciocana.Într-un răspuns dat de Igor Gamreţchi şeful Direcţiei, se precizează însă că licitaţia s-a desfăşurat în conformitate cu prevederile legislaţiei, iar la stabilirea celei mai buпе oferte instituţia "nu sa bazat doar ре criteriul principal "cel mai mic preţ" dar ре сеа mai avantajoasă оfеrtă din punct de vеdеrе economic.De notat că dacă la începutul anului 2014, lucrările de construcţie au fost evaluate la aproape 6,67 milioane de lei, după care au fost majorate de trei ori la 23,93 milioane lei.Ulterior au mai încheiat două contracte adiţionale, prin care a fost majorată valoarea contractului fiind invocată apariţia unor lucrări suplimentare. În consecinţă valoarea acestora a ajuns la circa 29 milioane de lei, adică cu peste 20% mai mult.