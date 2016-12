Prejudicii de 8,4 miliarde de lei de pe urma corupţiei, spălării de bani şi crimei organizate

În 2015 şi 9 luni ale acestui an au fost comise 1.941 de crime asimilate corupţiei şi 5.658 de infracţiuni de crimă organizată, iar valoarea prejudiciilor ajunge la 8,4 miliarde de lei, arată date ale CNA, Procuraturii Anticorupţie şi Ministerului Afacerilor Interne, scrie mold-street. Un grup de deputaţi în frunte cu Andrian Candu, preşedintele Parlamentului promovează un proiect de lege care prevede crearea „ Agenţiei recuperarea bunurilor infracţionale (ARBI)”.Noua instituţie ar urma să fie o subdiviziune în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie şi va fi responsabilă de recuperarea, administrarea şi valorificarea bunurilor infracţionale.„Recuperarea bunurilor infracţionale este instrumentul care va permite întoarcerea banilor delapidaţi. Satisfacţia morală de la sancţionarea unui infractor este o recompensă insuficientă. Toţi trebuie să plătească nota de plată, iar noi, parlamentarii, suntem obligaţi să oferim acest instrument oamenilor legii, pentru ca ei să-şi facă lucrul până la capăt”, argumenta Andrian Candu necesitatea noii Agenţii,în discursul ţinut la Forumul moldo-român „Reforma justiţiei şi lupta împotriva corupţiei în perspectiva europeană”.Unul dintre argumentele de bază pentru crearea ARBI sunt sumele extrem de mici recuperate în cazurile de corupţie, în comparaţie cu prejudiciile provocate.Astfel în 2015 şi 9 luni ale acestui an au fost comise 1.941 de crime asimilate corupţiei şi 5.658 de infracţiuni de crimă organizată, iar valoarea prejudiciilor ajunge la 8,4 miliarde de lei, arată date ale CNA, Procuraturii Anticorupţie şi Ministerului Afacerilor Interne.Din suma totală a prejudiciilor doar circa un miliard de lei s-a datorat infracţiunilor de crimă organizată, iar restul de 7,4 miliarde de lei reveneau pe seama fraudelor, corupţiei şi spălării de bani.Aceleaşi date relevă că din acest prejudiciu uriaş doar 2,18 milioane lei au fost recuperate benevol, iar pe bunuri în valoare de 944 milioane lei a fost pus sechestru.„Funcţionarii corupţi, cel mai des, reuşesc să evite recuperarea benevolă a prejudiciilor pe care le-au provocat, decât alte categorii de infractori. Aceştia tind să-şi ascundă bunurile infracţionale, le transferă pe numele rudelor şi afinilor, funcţionarii fiind beneficiari efectivi şi nu proprietari în acte ai bunurilor”, se arată în nota de argumentare la proiect.Potrivit autorilor Agenţia recuperarea bunurilor infracţionale va avea atribuţii precum:În cadrul Serviciului vor activa ofiţeri de urmărire penală, experţi şi specialişti în domeniile contabilitate şi audit, ofiţeri de investigaţii speciale, specialişti în alte domenii necesare.Potrivit legii, este prevăzut că bunurile infracţionale trebuie să rezulte din infracţiuni săvârşite cu intenţie, în special, fiind vorba de infracţiunile: îmbogăţirea ilicită, infracţiunile de corupţie sau asimilate corupţiei, infracţiunile grave, deosebit de grave sau excepţional de grave, care au cauzat prejudicii în proporţii mari sau deosebit de mari. De asemenea, documentul descrie procesul de recuperare a bunurilor infracţionale:Totodată, documentul prevede că, anual, 3% din valoarea bunurilor confiscate în folosul statului prin decizie judecătorească definitivă şi din valoarea negociată a bunurilor recuperate ca urmare a activităţii SRBI, se va transfera adiţional bugetului CNA pentru următorul an.