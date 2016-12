O bună parte din populaţia Republicii Moldova nici nu va reuşi să ajungă la vârsta de pensionare // Experţi

O bună parte din populaţia Republicii Moldova nu va reuşi să ajungă la vârsta de pensionare din cauza speranţei de viaţă tot mai mici. Afirmaţiile au fost făcute de mai mulţi lideri de opinie, prezenţi în studioul emisiunii Cabinetul din Umbră de la Jurnal TV. Invitaţii spun că iniţiativa ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei de a majora gradual vârsta de pensionare urmăreşte, de fapt, eliminarea presiunii de pe bugetul asigurărilor sociale, care este în creştere de la an la an.



„Trebuie să revenim la realităţile noastre, să examinăm speranţa de viaţă în RM şi vom ajunge la trista concluzie că bărbaţii, în mare parte, nu ajung la această vârstă de pensionare. Salariaţi trebuie să fie 3-4 la un pensionar, în Moldova deja ajungem în situaţia că acum avem în jur de 760 de mii de salariaţi la 700 de mii de pensionari, deci un salariat la un pensionar”, a declarat analistul politic Victor Ciobanu.



„Pensia medie în Moldova este astăzi de 1200 de lei, pe când coşul minim de consum e aproape două mii de lei. E clar că fondul de pensii nu este sustenabil, încasările de la cei care lucrează şi plătesc impozit din salariu, banii aceştia nu ajung să plătim pensii oamenilor în opinia mea, trebuie să mergem pe crearea fondurilor de pensii private”, a menţionat expertul economic Sergiu Tofilat.



Invitaţii emisiunii Cabinetul din Umbră afirmă că reformele iniţiate de autorităţi privind sistemul de pensii sunt realizate într-un mod netransparent şi în lipsa unor cercetări pertinente.



„Nu este clar cum au de gând să o facă, care este efectul economic aşteptat, nu s-a făcut un studiu care să arate care a fost evoluţia în ultimii ani şi eu sunt sigur că scade calitatea vieţii din an în an şi speranţa vieţii scade şi, probabil, asta a fost una din condiţiile FMI pentru a oferi creditul ăsta de salvare”, a menţionat şi expertul financiar Vadim Brânzan.



„Care nu ar fi varianta astăzi, văd că se dau dispoziţii că e urgent, de la 1 ianuarie trebuie introdus, aici intră şi majorarea vârstei de pensionare gradual, ca să se ajungă la 62-65 de ani, dar astăzi oricare reformă n-o să fie de lungă durată, cum n-am dori noi, n-avem surse”, a spus ex-ministrul Finanţelor Mihai Manole.



Solicitat de Jurnal TV, ofiţerul de presă al Ministerului Muncii, Cristina Stratulat, a spus că instituţia nu poate veni cu o reacţie deocamdată. Amintim că la începutul acestei săptămâni, ministerul a trimis pentru consultări publice un proiect ce prevede creşterea graduală a vârstei de pensionare - până la 62 de ani pentru femei şi până la 65 de ani în cazul bărbaţilor. Dacă va fi susţinută de Guvern şi Parlament, iniţiativa va intra în vigoare chiar de la începutul anului viitor.